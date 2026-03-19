Эта фаршированная картошка является определенным обыгрыванием спанакопиты – пирога со шпинатом и фетой. Этот рецепт куда проще, но точно дарит не меньше удовольствия, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить фаршированный картофель по-гречески?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 луковица;
– 450 граммов шпината;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 80 граммов сливочного сыра;
– 150 граммов феты;
– соль и перец по вкусу.
Так просто и вкусно / Фото "Простые рецепты"
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Тщательно вымойте крупные клубни картофеля и сделайте несколько глубоких проколов вилкой.
- Положите их непосредственно на решетку и запекайте в течение 50 – 60 минут до полной мягкости, после чего дайте овощам немного остыть.
- Тем временем очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками, а зубчики чеснока измельчите с помощью ножа.
- На сковороде разогрейте оливковое масло и пассеруйте лук 2 – 4 минуты до прозрачности. Добавьте свежий шпинат, измельченный чеснок и орегано, после чего тушите смесь еще около 4 минут, пока зелень не уменьшится в объеме.
- Уменьшите температуру в духовке до 190 градусов. Разрежьте каждую картофелину пополам и осторожно, с помощью ложки, выньте часть мякоти в отдельную миску, оставляя целыми "стенки" с кожурой.
- Пустые половинки выложите на противень. Разомните картофельную мякоть вместе со сливочным сыром, посолите и поперчите.
- Введите в массу шпинатную зажарку и половину измельченной феты, тщательно все перемешайте.
- Плотно наполните картофельные лодочки полученной смесью, присыпьте остатками сыра и запекайте 25 – 35 минут, пока на поверхности не появится аппетитная золотистая корочка.
Какой картофель лучше всего подходит для запекания?
Для идеального запекания лучше всего подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахмала и низким содержанием влаги. Такие клубни имеют шероховатую, сетчатую кожуру и суховатую мякоть, которая под воздействием высокой температуры становится рассыпчатой и "пушистой" внутри, рассказывает портал Przepisy.
Если вы хотите получить классический печеный картофель с хрустящей корочкой и нежным центром, выбирайте сорта типа Руссет или аналоги с розовой кожурой и белой мякотью, например Беллароза или Славянка.
Для рецептов, где картофель запекается дольками с кожурой, прекрасно подойдут универсальные сорта с желтой мякотью, например, Адретта. Она сохраняет маслянистую текстуру и имеет легкий ореховый привкус.
