Варто дивитися не лише на етикетку, а й на сам продукт. Деякі ознаки можна помітити ще до покупки, якщо уважно придивитися до банки про це повідомляє шеф-кухар Олександр Огороднік.

До теми У якій воді правильно варити гречку: далеко не всі господині знають правильну відповідь

Як перевірити, чи ікра справжня?

Найпростіший спосіб – використати окріп. Для цього достатньо налити гарячу воду в невелику миску й покласти туди кілька ікринок. Якщо продукт натуральний, білок почне згортатися, вода стане мутнішою, а самі ікринки не розчиняться. Ще одна важлива ознака – поведінка ікринки при натисканні.

Натуральна легко лопається, тоді як імітована частіше має пружну, майже гелеву структуру й поводиться інакше. Окремо перевіряють ікру теплом. Якщо піднести її до полум’я, натуральний продукт швидко реагує – ікринки починають змінюватися, ніби готуються, і можуть лопатися. Саме така реакція пов’язана з природним білком, який є в натуральній ікрі й поводиться інакше, ніж штучні компоненти.

Крім того, хороша ікра зазвичай має рівномірний вигляд – ікринки цілі, приблизно однакового розміру, без злипання й без надмірної каламутності в упаковці, із природним блиском і чіткою формою.

На що звернути увагу магазині при виборі ікри?

Передусім краще обирати ікру в прозорій банці, пише РБК-Україна. Так можна одразу побачити, що всередині, оцінити колір, щільність і загальний вигляд продукту. Важливо, щоб у банці не було зайвої рідини. Якщо ікра буквально плаває у воді, це вже привід насторожитися, адже покупець платить саме за продукт, а не за зайву вологу.

Окремо варто дивитися на ціну. Занадто дешевий продукт часто свідчить про інший склад або використання замінників, хоча сама по собі висока ціна ще не гарантує якості. Крім того, хороша ікра зазвичай має рівномірний вигляд – ікринки цілі, приблизно однакового розміру, без злипання й без надмірної каламутності в упаковці.

Що смачного приготувати?