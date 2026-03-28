Это идеальный чизкейк к чаю, с которым вы больше никогда не будете беспокоиться о вкусностях. "Сельский" рецепт позволяет сделать его без усилий, а результат получается таким же удивительным, как и в оригинальном исполнении, рассказывает "Смакуем".
Как приготовить "деревенский" чизкейк?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 3 яйца;
– 80 граммов сахара;
– 150 граммов сметаны;
– 50 граммов манной крупы;
– 25 граммов кокосовой стружки;
– 150 граммов малинового джема;
– лимонная цедра по вкусу;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– сливочное масло для смазывания формы.
Лакомство, которое съедают за считанные минуты / Фото "Смакуємо"
Приготовление:
- В глубокой емкости соедините творог, свежие яйца, сахар, сметану и щепотку соли.
- С помощью блендера перебейте все ингредиенты до состояния шелковистой однородной массы без комочков.
- После этого всыпьте манную крупу, ароматную кокосовую стружку, лимонную цедру и разрыхлитель. Тщательно все перемешайте и оставьте смесь на 10 – 15 минут.
- Форму для выпекания щедро смажьте сливочным маслом. Выложите примерно половину подготовленной творожной массы, равномерно ее разравнивая. Сверху распределите слой малинового джема, после чего осторожно накройте его оставшимся тестом.
- Поставьте будущую запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 50 – 55 минут, пока поверхность не станет аппетитно золотистой.
- Готовую запеканку обязательно выньте из печи и дайте ей полностью остыть прямо в форме перед тем, как нарезать.
Какой сыр выбрать для чизкейка?
Для приготовления классического чизкейка лучше всего выбирайте мягкий сливочный сыр типа "Филадельфия". Его главная особенность – высокое содержание жира и отсутствие зернистости, что позволяет получить ту самую легендарную кремовую текстуру, которая буквально тает во рту, советует Ania Starmach.
В любом случае выбирайте сыр с жирностью не менее 60 – 70%, поскольку именно жир отвечает за стабильность чизкейка после выпекания.