Это идеальный чизкейк к чаю, с которым вы больше никогда не будете беспокоиться о вкусностях. "Сельский" рецепт позволяет сделать его без усилий, а результат получается таким же удивительным, как и в оригинальном исполнении, рассказывает "Смакуем".

Как приготовить "деревенский" чизкейк?

Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 3 яйца;

– 80 граммов сахара;

– 150 граммов сметаны;

– 50 граммов манной крупы;

– 25 граммов кокосовой стружки;

– 150 граммов малинового джема;

– лимонная цедра по вкусу;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– сливочное масло для смазывания формы.

Лакомство, которое съедают за считанные минуты / Фото "Смакуємо"

Приготовление:

В глубокой емкости соедините творог, свежие яйца, сахар, сметану и щепотку соли. С помощью блендера перебейте все ингредиенты до состояния шелковистой однородной массы без комочков. После этого всыпьте манную крупу, ароматную кокосовую стружку, лимонную цедру и разрыхлитель. Тщательно все перемешайте и оставьте смесь на 10 – 15 минут. Форму для выпекания щедро смажьте сливочным маслом. Выложите примерно половину подготовленной творожной массы, равномерно ее разравнивая. Сверху распределите слой малинового джема, после чего осторожно накройте его оставшимся тестом. Поставьте будущую запеканку в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 50 – 55 минут, пока поверхность не станет аппетитно золотистой. Готовую запеканку обязательно выньте из печи и дайте ей полностью остыть прямо в форме перед тем, как нарезать.

Какой сыр выбрать для чизкейка?

Для приготовления классического чизкейка лучше всего выбирайте мягкий сливочный сыр типа "Филадельфия". Его главная особенность – высокое содержание жира и отсутствие зернистости, что позволяет получить ту самую легендарную кремовую текстуру, которая буквально тает во рту, советует Ania Starmach.

В любом случае выбирайте сыр с жирностью не менее 60 – 70%, поскольку именно жир отвечает за стабильность чизкейка после выпекания.

