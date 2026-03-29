Окремо варто звернути увагу на поєднання текстур. Шоколадна основа залишається м’якою й вологою, повідомляє на своєму ютуб-каналі Наталія Кравецька. Сирний прошарок нагадує ніжний холодний крем із різними смаками в одному шматку.

Як приготувати пляцок "Веселка"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 8 грамів харчової соди;

– 60 грамів какао;

– 2 яйця;

– 3 грами солі;

– 280 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 60 мілілітрів олії;

– 60 грамів вершкового масла жирністю 82%;

– 280 мілілітрів кислого молока або кефіру;

– 15 мілілітрів столового 9% оцту;

– 1 кілограм 200 грамів кисломолочного сиру;

– 300 грамів згущеного молока;

– 500 мілілітрів вершків;

– 3 пачки желе різних кольорів;

– 3 чайні ложки швидкорозчинного желатину;

– 450 мілілітрів кип’ятку.

Робимо пляцок, від якого усі будуть у захваті

Приготування:

Спочатку приготуйте шоколадний корж. У миску просійте борошно, додайте харчову соду та какао, яке також треба просіяти через дрібне сито, а грудочки розтерти ложкою. Усе добре перемішайте. В окрему миску викладіть яйця, додайте сіль, цукор, ванільний цукор, олію, розтоплене й охолоджене вершкове масло та кисле молоко або кефір. Перемішайте до однорідності, всипте суху суміш і знову добре перемішайте. Наприкінці влийте оцет. Тісто вийде досить рідким. Дно форми розміром 36 на 28 сантиметрів застеліть пергаментом, за потреби злегка закріпіть його маслом. Вилийте тісто у форму, розрівняйте лопаткою, щоб шар був однаковим по всій площі, і випікайте на середньому рівні духовки в режимі "верх–низ" без конвекції приблизно 25 хвилин за температури 180 градусів. Готовий корж повністю охолодіть і розріжте на дві частини розміром 18 на 28 сантиметрів. Далі приготуйте сирний прошарок. До кисломолочного сиру додайте згущене молоко та вершки, після чого подрібніть усе занурювальним блендером до кремоподібної однорідної маси. Розділіть її на три приблизно однакові частини. Окремо приготуйте кожен желейний шар. В одну миску всипте першу пачку желе, додайте 1 чайну ложку швидкорозчинного желатину, влийте 150 мілілітрів кип’ятку, перемішайте до розчинення й охолодіть. З’єднайте цю масу з однією частиною сирної основи та ще раз перебийте блендером до однорідності. Один корж викладіть у форму або кулінарну рамку нижньою стороною догори, зверху вилийте перший сирно-желейний шар, розрівняйте й поставте в холодильник на кілька хвилин для стабілізації. Так само приготуйте другий шар із другої пачки желе та другої частини сирної маси, викладіть його зверху, розрівняйте й знову ненадовго поставте в холодильник. Потім аналогічно приготуйте третій шар із третьої пачки желе та останньої частини сирної маси, але приблизно 100 грамів цієї маси залиште для верхнього покриття. Третій шар вилийте у форму й акуратно розрівняйте. Зверху покладіть другий корж нижньою стороною до сирної маси, злегка притисніть долонею, після чого розподіліть тонким шаром відкладені 100 грамів сирної маси. Накрийте пляцок харчовою плівкою й поставте в холодильник на 6 – 8 годин для повної стабілізації. Розмір готового пляцка – 18 на 28 сантиметрів, вага – приблизно 3,5 кілограма, висота – близько 8 сантиметрів.

Як перевірити справжність масла вдома?

Розігріта сковорідка по-різному реагує на натуральне вершкове масло і продукт із домішками, пише Іnformator Якщо покласти невеликий шматочок на гарячу поверхню, справжнє масло швидко й рівномірно тане. Маргарин або суміш із замінниками зазвичай поводяться інакше – починають шипіти, бризкати й розлітатися по сковорідці.

Перевірити продукт можна і ще одним способом – за допомогою води та йоду. Для цього масло розчиняють у воді й додають 1 – 2 краплі йоду. Якщо через певний час рідина не змінює колір і в ній не видно виразних слідів йоду, це може свідчити про натуральний склад. Якщо ж суміш набуває коричнюватого відтінку, є ймовірність, що перед вами не натуральне вершкове масло.

