Попри свою буденність, звичайна сіль має колосальний вплив на ваші страви. Достатньо цілком простих секретів, щоб їх смак засяяв новими барвами, розповідає портал Southern kitchen.

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Як правильно солити овочі на салат?

Сіль допомагає розм'якшувати жорсткі рослинні волокна, що є незамінним кулінарним лайфхаком, наприклад, під час приготування салату з капусти. Якщо ви хочете, щоб її листя стало ніжнішим і приємнішим на смак, сіль потрібно буквально втирати в зелень. Тому, коли ресторани пропонують у меню "масажовану капусту кале" – це може виглядати дивакувато, але технологічно це єдиний правильний шлях.

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Жорсткі овочі краще солити перед додаванням у салат / Фото Pixabay

Експериментуючи з цим удома, не забудьте злити з капусти сік після засолювання і перед додаванням заправки, і, звісно, знайте міру із самою сіллю.

До речі, надлишок води здатний зіпсувати практично будь-яку страву. Якщо ваш шпинатний кіш, фритата чи піца колись ставали занадто водянистими, причиною була саме волога, яка виділилася із зелені під час випікання.

Щоб цього уникнути, спочатку присоліть листя, потім промийте його і ретельно відіжміть усю зайву рідину за допомогою чистого кухонного рушника. Той самий фокус варто проробляти й тоді, коли ви готуєте овочеву пасту з кабачків чи цукіні. Також сіль стане в пригоді, коли ви пасеруєте цибулю до м'якості. Якщо шматочки залишаються занадто твердими, замість того щоб підливати на пательню чергову порцію олії, просто киньте дрібку солі. Вона змусить цибулю активно віддати сік і швидше розм'якшитися.

А от із грибами ситуація кардинально протилежна. Якщо посолити печериці чи білі гриби на самому початку приготування, вони миттєво пустять забагато рідини й почнуть тушкуватися у власному соку, замість того щоб покриватися апетитною скоринкою. Найкраще обсмажувати їх на максимальному вогні в добре розігрітій пательні з мінімумом олії. Коли гриби гарно підрум'яняться, додайте шматочок вершкового масла, і лише наприкінці – зовсім трохи солі, яка допоможе їм стати ніжними та соковитими.