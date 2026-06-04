Коли врожаю кропу стає занадто багато, ми за звичкою відправляємо його в сушарку або морозильну камеру. Проте існує значно ефективніший спосіб законсервувати всі корисні властивості та ефірні олії цієї зелені, розповідає портал Egeszsegkalauz.

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Як зберігати кріп, щоб він не втратив смак та аромат?

Сушіння – найпростіший метод заготівлі кропу, але сухий кріп незворотно втрачає свій яскравий літній аромат і змінює текстуру. Заморожування справляється із цим завданням трохи краще, проте після розморожування зелень розм'якшується, стає водянистою та бляклою, втрачаючи значну частину своєї специфічної пікантності.

Саме тому досвідчені кулінари дедалі частіше віддають перевагу альтернативному рішенню: приготуванню концентрованої олійно-часникової пасти. Головний плюс такого формату полягає в тому, що всі смакові відтінки трави консервуються в первинному вигляді, а для приготування чергової страви ви завжди можете взяти точну кількість заправки, не розморожуючи всю заготівлю.

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Кріп треба вміти правильно зберігати / Фото Pixabay

Для створення такої ароматної суміші вам знадобиться великий пучок свіжого кропу (близько 200 грамів), кілька очищених зубчиків часнику, ложка свіжого лимонного соку, трохи солі та орієнтовно 80 мілілітрів якісної рослинної або оливкової олії.

Чисту та ідеально висушену зелень слід дрібно нашаткувати, об'єднати з іншими компонентами та ретельно розтерти до стану густої однорідної маси, яку потім розкладають у заздалегідь простерилізований скляний посуд. Ця паста є універсальним кулінарним помічником: вона миттєво збагатить смак гарячих супів, рагу, соусів чи запеченої картоплі, а також стане чудовою пікантною намазкою для ранкових бутербродів.

Весь секрет тривалого зберігання полягає в олії – вона має повністю покривати зелену масу зверху тонким шаром. Цей жировий бар'єр перекриває доступ кисню, зупиняючи окислення, завдяки чому заправка залишається насичено-зеленою та свіжою, а якщо олійний шар під час використання зменшився, його просто потрібно знову долити. За умови постійного перебування в холодильнику та дотримання чистоти, така кропова паста без проблем зберігатиметься протягом кількох місяців.