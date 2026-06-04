Когда урожая укропа становится слишком много, мы по привычке отправляем его в сушилку или морозильную камеру. Однако существует значительно более эффективный способ законсервировать все полезные свойства и эфирные масла этой зелени, рассказывает портал Egeszsegkalauz.

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Как хранить укроп, чтобы он не потерял вкус и аромат?

Сушка – самый простой метод заготовки укропа, но сухой укроп необратимо теряет свой яркий летний аромат и меняет текстуру. Замораживание справляется с этой задачей немного лучше, однако после размораживания зелень размягчается, становится водянистой и блеклой, теряя значительную часть своей специфической пикантности.

Именно поэтому опытные кулинары все чаще отдают предпочтение альтернативному решению: приготовлению концентрированной масляно-чесночной пасты. Главный плюс такого формата заключается в том, что все вкусовые оттенки травы консервируются в первоначальном виде, а для приготовления очередного блюда вы всегда можете взять точное количество заправки, не размораживая всю заготовку.

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Укроп надо уметь правильно хранить / Фото Pixabay

Для создания такой ароматной смеси вам понадобится большой пучок свежего укропа (около 200 граммов), несколько очищенных зубчиков чеснока, ложка свежего лимонного сока, немного соли и ориентировочно 80 миллилитров качественного растительного или оливкового масла.

Чистую и идеально высушенную зелень следует мелко нашинковать, объединить с другими компонентами и тщательно растереть до состояния густой однородной массы, которую затем раскладывают в заранее простерилизованную стеклянную посуду. Эта паста является универсальным кулинарным помощником: она мгновенно обогатит вкус горячих супов, рагу, соусов или запеченного картофеля, а также станет прекрасной пикантной намазкой для утренних бутербродов.

Весь секрет длительного хранения заключается в масле – оно должно полностью покрывать зеленую массу сверху тонким слоем. Этот жировой барьер перекрывает доступ кислорода, останавливая окисление, благодаря чему заправка остается насыщенно-зеленой и свежей, а если масляный слой во время использования уменьшился, его просто нужно снова долить. При условии постоянного пребывания в холодильнике и соблюдения чистоты, такая укропная паста без проблем будет храниться в течение нескольких месяцев.