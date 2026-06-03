Насправді це може бути дещо інше, як здається на перший погляд. Іноді яйце, яке піднялося до поверхні, ще цілком придатне для приготування. Тому перш ніж робити висновки, варто зрозуміти, що саме відбувається всередині шкаралупи під час зберігання і чому вода може розповісти про вік яйця більше, ніж здається, інформує Whats cooking America.

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Чому яйце спливає у воді?

Насправді яйце починає змінюватися ще з першого дня після знесення. Його шкаралупа не є повністю герметичною – через тисячі мікроскопічних пор поступово виходить волога й гази.

Через це всередині збільшується повітряна кишеня. Саме вона з часом змушує яйце спершу підніматися одним кінцем догори, а потім і зовсім спливати на поверхню води. Тому такий тест допомагає оцінити вік яйця значно краще, ніж його зовнішній вигляд.

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У свіжості яєць варто бути впевненим / Фото Unsplash

З часом через пори у шкаралупі яйце поступово втрачає вологу, а всередині збільшується повітряна камера. Саме вона впливає на те, як яйце поводиться у воді. Чим старіше яйце, тим більше повітря накопичується під шкаралупою і тим легше йому піднятися догори.

Тому свіже яйце зазвичай лежить на дні горизонтально. Те, що зберігалося довше, може стояти на дні вертикально або трохи нахилятися. А яйце з великою повітряною камерою нерідко спливає до поверхні.

Водночас це не завжди означає, що продукт зіпсувався. Часто яйце просто втратило частину вологи під час зберігання. Саме тому кулінари нерідко використовують для варіння круто не найсвіжіші яйця – вони легше чистяться після приготування.

Як правильно обрати яйця в магазині?

Перевірити яйце у воді можна вже вдома, але краще звернути увагу на кілька деталей ще в магазині. Насамперед варто подивитися на дату сортування або пакування. Чим свіжіше яйце, тим щільнішим буде білок і тим краще воно триматиме форму під час смаження чи приготування пашот.

Також необхідно оглянути шкаралупу. На ній не повинно бути тріщин, сколів чи вологих плям. Навіть невелике пошкодження може скоротити термін зберігання продукту. Не менш важливі умови зберігання.

Якщо яйця стоять у прохолодному місці та не зазнають різких перепадів температури, вони довше залишаються свіжими. А вже вдома їх краще тримати в холодильнику, де температура залишається стабільною. Саме тому яйце, яке трохи піднімається у воді, не завжди є приводом викидати продукт. Часто це лише підказка про його вік, а не про якість.