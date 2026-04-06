Если вы еще не выбрали салат, который будете готовить на Пасху – смело делает знаменитый "Пасхальный венок". Единственное, о чем придется позаботиться – большая порция, ведь он исчезает со стола просто на глазах, рассказывает портал Honest catch.
Как сделать салат "Пасхальный венок"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 100 граммов копченого лосося;
– 4 небольших огурца;
– 1 фенхель;
– 1 пучок редиса;
– 3 авокадо;
– немного оливкового масла;
– 100 г крем-сыра;
– сок и цедра одного лимона;
– микрогрин для украшения.
По желанию список ингредиентов можно изменить по собственному вкусу, главное – форма подачи / Скриншот из видео "Домашняя кухня"
Приготовление:
- Снимите с огурцов кожуру, нарежьте их тонкими длинными слайсами и сверните в компактные аккуратные рулетики.
- Фенхель измельчите ножом и заранее замаринуйте в смеси оливкового масла, щепотки соли и свежего лимонного сока, чтобы он стал мягче.
- Редис нарежьте почти прозрачными кружочками.
- Спелое авокадо освободите от кожуры и косточки, после чего тщательно разомните мякоть вилкой до состояния однородного пюре.
- Добавьте к массе мягкий крем-сыр, щепотку лимонной цедры, сок цитруса, соль и молотый перец.
- Выложите полученный крем на большую тарелку в форме праздничного венка.
- Поверх мусса красиво распределите маринованный фенхель, ломтики копченого лосося, редиску и огуречные рулетики.
- Для завершенного вида украсьте закуску свежим микрогрином.
Как выбрать спелое авокадо?
При выборе авокадо прежде всего обращайте внимание на его цвет и податливость при нажатии. Спелый плод обычно имеет темную, почти черно-зеленую кожуру (для сорта Хаас) или насыщенно-зеленую без светлых пятен, рассказывает Onet.
Осторожно сожмите авокадо в ладони: оно должно быть упругим, но мягким, как зефир. Если после нажатия остается глубокая вмятина, то плод перезрел, а если он твердый, как камень – ему нужно еще несколько дней полежать при комнатной температуре.
Загляните под плодоножку (хвостик) авокадо. Если место под ней имеет светло-желтый или нежно-зеленый цвет, то в ваших руках идеально спелый фрукт без признаков гниения внутри. Коричневый или темный цвет под хвостиком свидетельствует о том, что мякоть уже начала портиться.
