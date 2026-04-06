Если вы еще не выбрали салат, который будете готовить на Пасху – смело делает знаменитый "Пасхальный венок". Единственное, о чем придется позаботиться – большая порция, ведь он исчезает со стола просто на глазах, рассказывает портал Honest catch.

Читайте также Эту ветчину на Пасху не покупайте: "тревожные звоночки", о которых стоит знать

Как сделать салат "Пасхальный венок"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов копченого лосося;

– 4 небольших огурца;

– 1 фенхель;

– 1 пучок редиса;

– 3 авокадо;

– немного оливкового масла;

– 100 г крем-сыра;

– сок и цедра одного лимона;

– микрогрин для украшения.

По желанию список ингредиентов можно изменить по собственному вкусу, главное – форма подачи / Скриншот из видео "Домашняя кухня"

Приготовление:

Снимите с огурцов кожуру, нарежьте их тонкими длинными слайсами и сверните в компактные аккуратные рулетики. Фенхель измельчите ножом и заранее замаринуйте в смеси оливкового масла, щепотки соли и свежего лимонного сока, чтобы он стал мягче. Редис нарежьте почти прозрачными кружочками. Спелое авокадо освободите от кожуры и косточки, после чего тщательно разомните мякоть вилкой до состояния однородного пюре. Добавьте к массе мягкий крем-сыр, щепотку лимонной цедры, сок цитруса, соль и молотый перец. Выложите полученный крем на большую тарелку в форме праздничного венка. Поверх мусса красиво распределите маринованный фенхель, ломтики копченого лосося, редиску и огуречные рулетики. Для завершенного вида украсьте закуску свежим микрогрином.

Как выбрать спелое авокадо?

При выборе авокадо прежде всего обращайте внимание на его цвет и податливость при нажатии. Спелый плод обычно имеет темную, почти черно-зеленую кожуру (для сорта Хаас) или насыщенно-зеленую без светлых пятен, рассказывает Onet.

Осторожно сожмите авокадо в ладони: оно должно быть упругим, но мягким, как зефир. Если после нажатия остается глубокая вмятина, то плод перезрел, а если он твердый, как камень – ему нужно еще несколько дней полежать при комнатной температуре.

Загляните под плодоножку (хвостик) авокадо. Если место под ней имеет светло-желтый или нежно-зеленый цвет, то в ваших руках идеально спелый фрукт без признаков гниения внутри. Коричневый или темный цвет под хвостиком свидетельствует о том, что мякоть уже начала портиться.

Что вкусного приготовить?