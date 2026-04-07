Старые куличи построены на простых, но точных вещах – живые дрожжи, желтки, теплое молоко, немного сметаны, масло и даже смалец, который когда-то в пасхальной выпечке использовали значительно чаще, чем теперь, пишет Uliana. Именно благодаря этому тесто имеет другую структуру – более плотную, более влажную и устойчивую к черствению.

Как приготовить аутентичную пасху?

Время : 1,5 часа

Порций: 4

Ингредиенты:

– 30 граммов живых дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 330 миллилитров теплого молока;

– 700 граммов муки;

– 4 желтка;

– 10 граммов соли;

– 50 граммов сметаны;

– 75 граммов сливочного масла;

– 35 граммов смальца или сливочного масла;

– 1 желток для смазывания.

Приготовление:

Для опары соедините дрожжи, теплое молоко, сахар и 2 столовые ложки муки из общего количества. Оставьте массу на 20 – 30 минут при комнатной температуре, примерно 22 градуса. Готовую опару смешайте с мукой и начните вымешивать. Затем добавьте желтки и сметану и снова хорошо вымешайте. В конце введите сливочное масло, смалец и соль. Если смальца нет, вместо него используйте сливочное масло. Тесто вымешивайте на самой низкой скорости тестомеса. После этого оставьте его подходить примерно на 40 минут, далее сделайте обминку и снова дайте подойти еще около 40 минут. Затем сформируйте куличи, оставьте их на расстойку на 30 – 40 минут и, по желанию, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 165 градусов примерно 40 минут, ориентируясь также на особенности своей духовки.

Почему для дрожжей нужно теплое молоко?

Теплое молоко для дрожжевого теста нужно потому, что именно в такой температуре дрожжи начинают активно работать, Ukr.media. Они быстрее растворяются, равномерно запускают брожение и помогают тесту хорошо подняться.

Если молоко будет холодным, дрожжи будут действовать медленно, а тесто может долго оставаться плотным и тяжелым. В то же время перегретое молоко дает противоположный результат – при высокой температуре дрожжи теряют активность. Поэтому лучший вариант – молоко, которое просто теплое на ощупь, примерно 35 – 38 градусов. Именно такая температура считается оптимальной для дрожжевого теста, особенно если речь идет о сдобной выпечке, где много яиц, масла и сахара.

