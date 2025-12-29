Утка замечательна тем, что вам не придется прилагать много усилий, а результат точно будет просто непревзойденным. Немного дополнительных ингредиентов, ставим мясо в духовку – и дом начнет наполняться ароматом праздника, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kwestia smaku.
Как вкусно запечь утку?
- Время: 2 часа 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 утка;
– 1 столовая ложка сушеного розмарина;
– 1 столовая ложка сушеного майорана;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
дополнительно:
– 3 печеных яблока;
– соль и перец;
– банка готовой клюквы;
– 2 – 3 столовые ложки малинового сиропа или варенья.
Блюдо, которое подарит праздник / Фото asianfood
Приготовление:
- Утку тщательно натрите солью, перцем и сушеными травами, после чего смажьте растопленным сливочным маслом. По желанию внутрь тушки положите яблоко, разрезанное на четвертинки и очищенное от сердцевины.
- Утку можно запекать сразу или дать ей промариноваться в холодильнике 2 – 3 часа или даже до суток.
- Перед приготовлением обязательно оставьте мясо при комнатной температуре.
- Духовку разогрейте до 230 градусов.
- Выложите утку грудкой вниз в жаростойкую кастрюлю или форму для запекания и готовьте без крышки около 30 минут. Затем накройте крышкой, уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте еще примерно 2 часа, перевернув утку в середине приготовления.
- За 30 минут до готовности добавьте в духовку яблоки без сердцевины, положив внутрь каждого немного малинового варенья и, по желанию, щепотку корицы.
- Готовую утку достаньте из формы, разрежьте и при необходимости полейте вытопленным жиром.
- Утиный жир можно сохранить и использовать для жарки картофеля или приготовления других блюд.
- Подавайте утку с клюквой, смешанной с соком или малиновым вареньем.
Какие есть секреты запекания идеальной утки?
Обязательно сделайте надрезы на коже, но так, чтобы они не доходили до мяса. Так жир будет вытекать и образует корочку, но мясо останется нежным и сочным, советует Beszamel.
А еще не стоит "набивать" утку жидкой начинкой. Так есть высокий риск, что внутри мясо останется сырым.
Что еще подать на праздничный стол?
