Утка замечательна тем, что вам не придется прилагать много усилий, а результат точно будет просто непревзойденным. Немного дополнительных ингредиентов, ставим мясо в духовку – и дом начнет наполняться ароматом праздника, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kwestia smaku.

Как вкусно запечь утку?

Время : 2 часа 20 минут

: 2 часа 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 утка;

– 1 столовая ложка сушеного розмарина;

– 1 столовая ложка сушеного майорана;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

дополнительно:

– 3 печеных яблока;

– соль и перец;

– банка готовой клюквы;

– 2 – 3 столовые ложки малинового сиропа или варенья.

Блюдо, которое подарит праздник / Фото asianfood

Приготовление:

Утку тщательно натрите солью, перцем и сушеными травами, после чего смажьте растопленным сливочным маслом. По желанию внутрь тушки положите яблоко, разрезанное на четвертинки и очищенное от сердцевины. Утку можно запекать сразу или дать ей промариноваться в холодильнике 2 – 3 часа или даже до суток. Перед приготовлением обязательно оставьте мясо при комнатной температуре. Духовку разогрейте до 230 градусов. Выложите утку грудкой вниз в жаростойкую кастрюлю или форму для запекания и готовьте без крышки около 30 минут. Затем накройте крышкой, уменьшите температуру до 180 градусов и запекайте еще примерно 2 часа, перевернув утку в середине приготовления. За 30 минут до готовности добавьте в духовку яблоки без сердцевины, положив внутрь каждого немного малинового варенья и, по желанию, щепотку корицы. Готовую утку достаньте из формы, разрежьте и при необходимости полейте вытопленным жиром. Утиный жир можно сохранить и использовать для жарки картофеля или приготовления других блюд. Подавайте утку с клюквой, смешанной с соком или малиновым вареньем.

Какие есть секреты запекания идеальной утки?

Обязательно сделайте надрезы на коже, но так, чтобы они не доходили до мяса. Так жир будет вытекать и образует корочку, но мясо останется нежным и сочным, советует Beszamel.

А еще не стоит "набивать" утку жидкой начинкой. Так есть высокий риск, что внутри мясо останется сырым.

Что еще подать на праздничный стол?