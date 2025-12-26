Салаты – незаменимый вариант для празднования, ведь они добавляют застолью яркости и стиля. В подборке 24 Канала найдутся рецепты на любой вкус.

Салат Подсолнух

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 банка кукурузы;

– 1 банка ананасов;

– 1 филе индейки;

– 100 граммов желтого сыра;

– майонез – по вкусу;

– соль, перец – по вкусу;

для украшения:

– чипсы;

– оливки;

– помидоры черри;

– свежий огурец.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую, очистите их и очень мелко нарежьте или натрите на терке. Слейте кукурузу, ананас. Нарежьте ананас на более мелкие кусочки. Нарежьте индейку на кусочки и обжарьте. Поместите все ингредиенты в большую миску, посыпьте солью и перцем. Добавьте майонез по вкусу и поставьте салат в холодильник на час или на ночь. Перед подачей натрите желтый сыр на крупной терке. Выложите салат на большое блюдо, придавая ему круглую форму, и посыпьте желтым сыром. Разрежьте черные оливки пополам и воткните в слой сыра. Нарежьте огурец диагональными кружочками, выложите их вокруг салата в форме лепестков, а поверх огурца добавьте стружку. Для декора разрежьте помидоры черри пополам. Положите их плоской стороной на тарелку и сделайте надрез посередине, но не до конца. Отрежьте маленький кусочек помидора в месте надреза, чтобы образовался треугольник. В это место вставьте две длинные полоски из оливок. Половинку оливки используйте для головы. Для глаз нанесите две точки майонеза. Маленькими кусочками оливок создайте черные точки на красных крыльях, закрепив их майонезом. Выложите божьи коровки на салат. По желанию добавьте лук или стебли петрушки.

Средиземноморский салат

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов смеси салатов;

– 200 граммов помидоров черри;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов оливок;

для соуса:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– половина чайной ложки прованских трав;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте соус: смешайте оливковое масло с лимонным соком, приправьте прованскими травами, солью и перцем. Тщательно перемешайте и отставьте. Выложите листья салата в миску или на блюдо. Сверху добавьте помидоры черри, оливки и моцареллу, разрезанную пополам. Полейте салат подготовленным соусом и оставьте на несколько минут. Подавайте вместе с хрустящими цельнозерновыми гренками.

Греческий салат с листьями айсберга

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 200 граммов салата Айсберг;

– 300 граммов помидоров;

– 150 граммов огурцов;

– 50 граммов лука репчатого;

– 50 граммов оливок;

– 200 граммов сыра Фета;

– специи: соль, орегано.

Приготовление:

Смешайте оливковое масло и специи в чашке. Салат промойте и обсушите на бумажном полотенце. Затем нарежьте его на более мелкие кусочки и выложите в салатник. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Огурцы почистите от кожуры и нарежьте половинками. Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте овощи в салатник с листьями салата. Добавляем маслины в салатник с овощами и аккуратно перемешайте салат. Посыпьте овощи нарезанным мелкими кубиками сыром фета, полейте оливковым маслом и специями. Все тщательно перемешайте.

