Суши любят все, однако заказывать их на праздничный стол может выглядеть банально. Тогда стоит подарить себе любимый вкус в немного измененном виде, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить суши-болы?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов риса для суши;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 огурец;

– 1 столовая ложка намазки икры;

– 2 столовые ложки крем-сыра;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 яйца;

– панировочные сухари;

– соль и перец по вкусу;

– кунжут по желанию.

Готовим оригинальную закуску с любимым вкусом: видео

Приготовление:

Рис отварите до готовности и дайте ему немного остыть. Крабовые палочки разберите на волокна, огурец нарежьте мелкими кубиками. Соедините рис с соевым соусом, крабовыми палочками, огурцом, натертым сыром, крем-сыром и икрой масаго, хорошо перемешайте. Сформируйте шарики, обваляйте их сначала во взбитом яйце, затем в панировочных сухарях. Выложите на противень и запекайте при 180 градусах около 15 минут. Готовые шарики полейте соусом терияки и посыпьте кунжутом.

