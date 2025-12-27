Суші люблять усі, однак замовляти їх на святковий стіл може виглядати банально. Тоді варто подарувати собі улюблений смак у трішки зміненому вигляді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати суші-боли?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 250 грамів рису для суші;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 250 грамів крабових паличок;
– 1 огірок;
– 1 столова ложка намазки ікрима;
– 1 огірок;
– 2 столові ложки крем-сиру;
– 100 гармів твердого сиру;
– 2 яйця;
– панірувальні сухарі;
– сіль та перець до смаку;
– кунжут за бажанням.
Готуємо оригінальну закуску з улюбленим смаком: відео
Приготування:
- Рис відваріть до готовності й дайте йому трохи охолонути.
- Крабові палички розберіть на волокна, огірок наріжте дрібними кубиками.
- З’єднайте рис із соєвим соусом, крабовими паличками, огірком, натертим сиром, крем-сиром та ікрою масаґо, добре перемішайте.
- Сформуйте кульки, обваляйте їх спочатку у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях.
- Викладіть на деко й запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин.
- Готові кульки полийте соусом теріякі та посипте кунжутом.
