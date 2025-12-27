Суші люблять усі, однак замовляти їх на святковий стіл може виглядати банально. Тоді варто подарувати собі улюблений смак у трішки зміненому вигляді, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok gotuyemo_vdoma.

Як приготувати суші-боли?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів рису для суші;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 огірок;

– 1 столова ложка намазки ікрима;

– 2 столові ложки крем-сиру;

– 100 гармів твердого сиру;

– 2 яйця;

– панірувальні сухарі;

– сіль та перець до смаку;

– кунжут за бажанням.

Готуємо оригінальну закуску з улюбленим смаком: відео

#halloweenfood #halloweenrecipes #сушіболи #wednesday ♬ Wednesday Addams Theme (Re-performed) - Wealthy Tunes @gotuyemo_vdoma Запечені суші-боли Інгредієнти: Рис для суші - 250 грам готовий Соєвий соус - 2 ст. л. Крабові палички - 250 г Огірок - 1 великий Намазка ікрима - 1 ст. л. Крем сир - 2ст.л. Тертий твердий сир - 100 г Для панірування: Яйця - 2 шт. Панірувальні сухарі Сіль, перець Соус теріякі, кунжут за бажанням. Рис готуємо до готовності. Залишити трохи охолонути. Крабові палички розділяємо на волокна, огірки нарізаємо кубиком. До рису додаємо соєвий соус, крабові палички огірок, натертий сир, крем-сир, та ікриму. Формуємо боли, обмокуємо спочатку в яйце, потім у панірувальні сухарі. Запікаємо в духовці температурі 180 градусів -15 хв. Поливаємо соусом теріякі та посипаємо кунжутом! #рецепти

Приготування:

Рис відваріть до готовності й дайте йому трохи охолонути. Крабові палички розберіть на волокна, огірок наріжте дрібними кубиками. З’єднайте рис із соєвим соусом, крабовими паличками, огірком, натертим сиром, крем-сиром та ікрою масаґо, добре перемішайте. Сформуйте кульки, обваляйте їх спочатку у збитому яйці, потім у панірувальних сухарях. Викладіть на деко й запікайте при 180 градусах близько 15 хвилин. Готові кульки полийте соусом теріякі та посипте кунжутом.

Як вибрати крабові палички?