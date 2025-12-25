Аромат цього мʼяса підкорить весь підʼїзд ще до того, як гості переступлять поріг вашого помешкання. Жодних зайвих рухів, тільки шматок мʼяса та спеції – і результат виходить казковим, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok vivien_kb.

Як запекти соковите мʼясо на свято?

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячого ошийка;

– 1 головка часнику;

– 3 столові ложки гірчиці;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка меленого перцю;

– 1 столова ложка приправи для мʼяса;

– 100 мілілітрів соєвого соусу;

– пів чайної ложки солі.

Запікаємо особливе мʼясо на свято: відео

Приготування:

М’ясо проколіть ножем і нашпигуйте тонко нарізаним часником. Посоліть. Окремо з’єднайте гірчицю, соєвий соус і спеції, добре перемішайте. Отриманою сумішшю ретельно натріть м’ясо з усіх боків. Загорніть спочатку в пергамент, а потім у фольгу. Запікайте в духовці при 160 градусів близько 2 годин. В ідеалі одразу подавати до столу.

Як купувати свіже мʼясо?

Свинина повинна мати ніжно-рожевий або червонувато-рожевий колір. Надто темний відтінок свідчить про вік мʼяса, розповідає портал Smakosze.

Мʼяса надто світлих відтінків також варто уникати. Це може бути сигналом про надлишок води або використання стимуляторів росту.

