Аромат этого мяса покорит весь подъезд еще до того, как гости переступят порог вашего дома. Никаких лишних движений, только кусок мяса и специи – и результат получается сказочным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vivien_kb.

Как запечь сочное мясо на праздник?

Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиного ошейка;

– 1 головка чеснока;

– 3 столовые ложки горчицы;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка молотого перца;

– 1 столовая ложка приправы для мяса;

– 100 миллилитров соевого соуса;

– пол чайной ложки соли.

Запекаем особенное мясо на праздник: видео

Приготовление:

Мясо проколите ножом и нашпигуйте тонко нарезанным чесноком. Посолите. Отдельно соедините горчицу, соевый соус и специи, хорошо перемешайте. Полученной смесью тщательно натрите мясо со всех сторон. Заверните сначала в пергамент, а затем в фольгу. Запекайте в духовке при 160 градусов около 2 часов. В идеале сразу подавать к столу.

Как покупать свежее мясо?

Свинина должна иметь нежно-розовый или красновато-розовый цвет. Слишком темный оттенок свидетельствует о возрасте мяса, рассказывает портал Smakosze.

Мяса слишком светлых оттенков также стоит избегать. Это может быть сигналом об избытке воды или использовании стимуляторов роста.

