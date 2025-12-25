Салат "Опера" – это сочетание любимых ингредиентов, перед которым просто невозможно устоять. Надо совсем немного усилий, чтобы ваши родные и гости в восторге рассказывали о вашем мастерстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Читайте также "Новая Шуба" 2026 без селедки: с этого салата нужно начинать новый год

Как приготовить салат "Опера"?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 2 вареные куриные грудки;
– 120 граммов твердого сыра;
– 2 свежих огурца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 5 вареных яиц;
– соль по вкусу;
– майонез по вкусу. Салат на Новый год 2026

Любимый вкус праздника / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Кладем кольцо. Первый слой – нарезанная кубиками куриная грудка. Перемазываем майонезом.
  2. Натираем сыр и делаем сеточку из майонеза.
  3. Далее – огурцы и кукуруза.
  4. Вареные яйца делим на белки и желтки.
  5. Натираем белки, солим и сверху натираем желтки.
  6. Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался.

Как правильно варить курицу на салат?

Чтобы ваш салат был удачным, а мясо особенно сочным, важно правильно отварить курицу. Одной подсоленной воды недостаточно, подсказывает портал Smakosze.

Для лучшего результата надо варить мясо в бульоне, добавив овощи и специи. Так оно получит интенсивный вкус и останется сочным.

Что приготовить на Новый год?

  • Попробуйте торт "Пломбир" – это порция наслаждения, для приготовления которой даже не нужно включать духовку.

  • А еще вам понравятся аппетитные рулетики из лаваша, которым позавидуют даже рестораны.