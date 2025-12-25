Салат "Опера" – это сочетание любимых ингредиентов, перед которым просто невозможно устоять. Надо совсем немного усилий, чтобы ваши родные и гости в восторге рассказывали о вашем мастерстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как приготовить салат "Опера"?
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 вареные куриные грудки;
– 120 граммов твердого сыра;
– 2 свежих огурца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 5 вареных яиц;
– соль по вкусу;
– майонез по вкусу.
Любимый вкус праздника / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Кладем кольцо. Первый слой – нарезанная кубиками куриная грудка. Перемазываем майонезом.
- Натираем сыр и делаем сеточку из майонеза.
- Далее – огурцы и кукуруза.
- Вареные яйца делим на белки и желтки.
- Натираем белки, солим и сверху натираем желтки.
- Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался.
Как правильно варить курицу на салат?
Чтобы ваш салат был удачным, а мясо особенно сочным, важно правильно отварить курицу. Одной подсоленной воды недостаточно, подсказывает портал Smakosze.
Для лучшего результата надо варить мясо в бульоне, добавив овощи и специи. Так оно получит интенсивный вкус и останется сочным.
