Салат "Опера" – це поєднання улюблених інгредієнтів, перед яким просто неможливо встояти. Треба зовсім трішки зусиль, аби ваші рідні та гості в захваті розповідали про вашу майстерність, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як приготувати салат "Опера"?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 варені курячі грудки;

– 120 грамів твердого сиру;

– 2 свіжих огірки;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 5 варених яєць;

– сіль до смаку;

– майонез до смаку.

Улюблений смак свята / Фото "Господинька"

Приготування:

Кладемо кільце. Перший шар – нарізана кубиками куряча грудка. Перемащуємо майонезом. Натираємо сир і робимо сіточку з майонезу. Далі – огірки та кукурудза. Варені яйця ділимо на білки та жовтки. Натираємо білки, солимо і зверху натираємо жовтки. Ставимо у холодильник, щоб салат просочився.

Як правильно варити курку на салат?

Щоб ваш салат був вдалим, а мʼясо особливо соковитим, важливо правильно відварити курку. Самої підсоленої води недостатньо, підказує портал Smakosze.

Для найкращого результату треба варити мʼясо в бульйоні, додавши овочі та спеції. Так воно отримає інтенсивний смак та залишиться соковитим.

