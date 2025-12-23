Вигадати щось нове, цікаве та оригінальне можна навіть зі звичних інгредієнтів. Тому й не дивно, що ці рулетики з лаваша та червоної риби викликають такий фурор, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Не пропустіть Переплюне червону ікру: простий рецепт новорічної намазки, що зникає зі столу миттєво
Як приготувати святкову закуску з лаваша?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 лаваш ;
– червона риба;
– листя салату;
– огірок;
– 2 варених яйця;
– плавлений сир.
Закуска, яка не затримається на столі надовго / Фото Cookpad
Приготування:
- Наріжте рибу тонкими смужками.
- Яйця та огірок натріть на тертці.
- Лаваш рівномірно змастіть плавленим сиром.
- З одного краю викладіть смужкою огірок, потім яйця, зверху покладіть листя салату й розподіліть рибу.
- Акуратно скрутіть лаваш у щільний рулет і наріжте його рівними порційними шматочками.
Як вибрати червону рибу?
Оцініть колір – він повинен бути природним. Ще зверніть уяву на прожилки жиру, якщо їх немає – рибу фарбували, підказує TVP.
Якщо є можливість, то натисніть на рибу пальцем. Чим швидше зникне вмʼятина, тим свіжішою є риба.
Що ще подати до столу?
Не витрачайте часу на "Шубу", краще зробити сучасні тарталетки з оселедцем.
А на солодке подайте "Картопельку" – ці тістечка були легендарними у 90-х.