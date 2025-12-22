Проте навіть звичну страву можна подати інакше, не змінюючи самої концепції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kathy coooks. "Шуба" у тарталетках буде виглядати незвично та святково, тому запамʼятається абсолютно усім.
Як приготувати "шубу" у тарталетках?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 відварені буряки;
– приблизно 100 грамів крем-сиру;
– майонез до смаку;
– сушений часник до смаку;
– сіль до смаку;
– мелений перець до смаку;
– тарталетки з пісочного тіста;
– слабосолоний оселедець;
– мариновані огірочки;
– гірчиця в зернах;
– синя цибуля.
Приготування:
- Відварений буряк очистіть і натріть на дрібній або середній тертці, перекладіть у миску й додайте крем-сир, майонез, сушений часник, сіль і мелений перець.
- Усе ретельно перемішайте до однорідної маси, а за бажанням наприкінці перебийте блендером, щоб начинка стала ніжнішою за текстурою.
- Готовою буряковою масою наповніть тарталетки, рівномірно розподіляючи начинку. Зверху викладіть невеликі шматочки слабосолоного оселедця, додайте нарізані мариновані огірочки, трохи тонко нарізаної синьої цибулі та доповніть гірчицею в зернах.
- У результаті виходить яскрава, святкова закуска з добре знайомими нотками "Шуби", але в легкому й сучасному форматі.
Скільки варити буряк?
Залежно від розміру буряк варять від 20 до 40 хвилин, пише Аcouple cooks. Менший буряк вариться близько 20 хвилин, середній – близько 30 хвилин, а великий – близько 40 хвилин або більше.
Дайте буряку охолонути кілька хвилин, потім помістіть його під холодну воду. Так ви зупините процес приготування, а зняти шкірку можна буде просто пальцями.
