Однако даже привычное блюдо можно подать иначе, не меняя самой концепции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kathy coooks. "Шуба" в тарталетках будет выглядеть необычно и празднично, поэтому запомнится абсолютно всем.

Как приготовить "шубу" в тарталетках?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 отваренные свеклы;

– примерно 100 граммов крем-сыра;

– майонез по вкусу;

– сушеный чеснок по вкусу;

– соль по вкусу;

– молотый перец по вкусу;

– тарталетки из песочного теста;

– слабосоленая сельдь;

– маринованные огурчики;

– горчица в зернах;

– синий лук.

Приготовление:

Отваренную свеклу очистите и натрите на мелкой или средней терке, переложите в миску и добавьте крем-сыр, майонез, сушеный чеснок, соль и молотый перец. Все тщательно перемешайте до однородной массы, а по желанию в конце перебейте блендером, чтобы начинка стала более нежной по текстуре. Готовой свекольной массой наполните тарталетки, равномерно распределяя начинку. Сверху выложите небольшие кусочки слабосоленой сельди, добавьте нарезанные маринованные огурчики, немного тонко нарезанного синего лука и дополните горчицей в зернах. В результате получается яркая, праздничная закуска с хорошо знакомыми нотками "Шубы", но в легком и современном формате.

Сколько варить свеклу?

В зависимости от размера свеклу варят от 20 до 40 минут, пишет Аcouple cooks. Меньшая свекла варится около 20 минут, средняя – около 30 минут, а большая – около 40 минут или больше.

Дайте свекле остыть несколько минут, затем поместите ее под холодную воду. Так вы остановите процесс приготовления, а снять кожуру можно будет просто пальцами.

