Однако даже привычное блюдо можно подать иначе, не меняя самой концепции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kathy coooks. "Шуба" в тарталетках будет выглядеть необычно и празднично, поэтому запомнится абсолютно всем.
Как приготовить "шубу" в тарталетках?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 отваренные свеклы;
– примерно 100 граммов крем-сыра;
– майонез по вкусу;
– сушеный чеснок по вкусу;
– соль по вкусу;
– молотый перец по вкусу;
– тарталетки из песочного теста;
– слабосоленая сельдь;
– маринованные огурчики;
– горчица в зернах;
– синий лук.
Как сделать оригинальную закуску на новогодний стол: видео
Приготовление:
- Отваренную свеклу очистите и натрите на мелкой или средней терке, переложите в миску и добавьте крем-сыр, майонез, сушеный чеснок, соль и молотый перец.
- Все тщательно перемешайте до однородной массы, а по желанию в конце перебейте блендером, чтобы начинка стала более нежной по текстуре.
- Готовой свекольной массой наполните тарталетки, равномерно распределяя начинку. Сверху выложите небольшие кусочки слабосоленой сельди, добавьте нарезанные маринованные огурчики, немного тонко нарезанного синего лука и дополните горчицей в зернах.
- В результате получается яркая, праздничная закуска с хорошо знакомыми нотками "Шубы", но в легком и современном формате.
Сколько варить свеклу?
В зависимости от размера свеклу варят от 20 до 40 минут, пишет Аcouple cooks. Меньшая свекла варится около 20 минут, средняя – около 30 минут, а большая – около 40 минут или больше.
Дайте свекле остыть несколько минут, затем поместите ее под холодную воду. Так вы остановите процесс приготовления, а снять кожуру можно будет просто пальцами.
