Хозяйкам нужно позаботиться о гостях и не падать с ниш после долгих приготовлений. С рецептом скумбрии это не только возможно – вы получите удивительный результат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм tetiana_tsavaliuk.

Как вкусно запечь скумбрию на праздник?

Время: 35 минут

35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– филе скумбрии;

– картофель;

– лук;

– томаты черри;

– лимон;

– растительное масло;

– соль;

– специи к рыбе.

Запекаем скумбрию к праздничному столу: видео

Приготовление:

Филе скумбрии тщательно подготовьте, при необходимости снимите остатки костей, промойте и обсушите бумажными полотенцами, после чего сделайте на спинке неглубокие надрезы, чтобы рыба лучше пропиталась специями. Посолите филе, равномерно натрите специями для рыбы и отложите на несколько минут. Картофель почистите, помойте и нарежьте кружочками или дольками, лук почистите и нарежьте полукольцами, томаты черри помойте и по желанию разрежьте пополам. Подготовленные овощи выложите ровным слоем на противень, слегка сбрызните маслом и немного посолите. Сверху аккуратно разложите филе скумбрии. Лимон разрежьте пополам, из одной половины выжмите сок и полейте им рыбу и овощи, после чего добавьте еще немного растительного масла. Запекайте блюдо в разогретой духовке до полной готовности, пока рыба станет нежной, а овощи мягкими и румяными. Благодаря лимонному соку скумбрия получается ароматной, без резкого запаха и идеально подходит для праздничного стола.

Как выбрать филе скумбрии?

Скумбрия имеет высокое содержание насыщенных жирных кислот, поэтому окисляется быстрее других видов рыбы. Поэтому хорошо смотрите, чтобы на рыбе не было никакой желтизны, пишет Kuchnia.

Также мясо скумбрии очень нежное, но все равно должно сохранять упругость. Поэтому под нажимом пальца она не должна расползаться, иначе это сигнал о неоднократной заморозке.

