Кутья – это блюдо, в котором хранится сама душа рождественских празднований. Это не просто еда – это олицетворение мастерства целых поколений украинских хозяек, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok anny.cooking.

Как приготовить аутентичную кутью?

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов кути;
– 500 миллилитров воды;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов орехов;
– 100 граммов кураги;
– 100 граммов халвы;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка сахара;
– примерно 200 миллилитров воды до готовой кутьи.

Готовим классическую кутью по проверенному рецепту: видео

Приготовление:

  1. Кутью тщательно промойте, залейте водой и варите под крышкой на минимальном огне примерно 1 час.
  2. Готовую крупу охладите.
  3. Изюм и мак залейте кипятком, орехи и курагу мелко нарежьте. С изюма слейте лишнюю жидкость.
  4. К маку добавьте сахар и взбейте блендером около 5 минут или перетрите в макитре.
  5. К охлажденной кутьи добавьте маковую массу, орехи, мед и халву.
  6. Постепенно подливайте воду, доводя блюдо до желаемой консистенции.
  7. Вмешайте изюм и курагу и подавайте к столу.

Из чего делают кутью?

Обычно для приготовления кутьи используют пшеницу или ячмень. Выбирать надо светлую крупу, слишком темная свидетельствует о долгом возрасте, подсказывает портал Molbuk.

Лучшая кутья получится из "пышной" пшеницы. Это зерно, которое пропаривают, просушивают, перебирают и мягко облущивают в ступе или макитре.

