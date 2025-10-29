Засыпанная капуста – это блюдо, без которого раньше не обходилась ни одна свадьба. Она особенно известна на Галичине, но ее готовили во всех регионах Украины. 24 Канал советует прикоснуться к истории по рецепту из TikTok muliarova_dim.
Как приготовить засыпанную капусту?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1300 граммов квашеной капусты;
– 80 граммов масла;
– 20 граммов сахара;
– 150 граммов сливок;
– 100 граммов домашней сметаны;
– 200 граммов пшена;
– 30 граммов соли;
– 1,5 литра воды;
– 2 яйца;
– 1 грамм тимьяна;
– 1 грамм можжевельника.
Как приготовить свадебную капусту: видео
Приготовление:
- Выложите капусту в большой котел и залейте водой – она должна полностью покрывать капусту. Приправьте капусту специями.
- Аккуратно сверху высыпьте пшено – оно не должно касаться стенок сосуда.
- Блюдо следует варить, не перемешивая, чтобы пшено не пригорело.
- Далее следует приготовить заправку: для этого яйца соедините со сметаной и сливками и все взбейте.
- Пассеруйте лук на огне. Когда капуста станет мягкой, влейте сливочную смесь и лук в казан – постоянно помешивайте 2 – 3 минуты.
- Выключите капусту и выложите ее на блюдо.
- Свадебную капусту можно подавать со шкварками.
Обратите внимание!
Постную засыпанную капусту подают с грибной зажаркой из белых грибов или шампиньонов. Грибы нужно сначала отварить, а потом обжаривать с луком, советует портал Shuba.
Какие блюда стоит попробовать?
