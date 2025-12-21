С тестом на пончики справится даже ребенок, но главные проблемы возникают на этапе жарки – это лишнее масло и трескание. Как их избегать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Семья и дом".

Как сделать пончики, которые не будут впитывать масло?

Первое правило: на килограмм муки нужно добавлять в тесто ложку алкоголя. Подойдет коньяк или даже обычная водка. Алкоголь создаст защитный барьер и испарится в ходе приготовления.

Еще один секрет: добавление масла в тесто. Правило "клин клином вышибает" в этом случае работает просто замечательно.

Идеальное рождественское лакомство / Скриншот из видео "Вкусности Юлии"

И не забудьте хорошо разогреть масло: это еще одна гарантия того, что ваши пончики не выйдут жирными.

Как жарить пончики, чтобы не трескались?

Сначала налейте достаточно масла – пончики должны свободно плавать. Жарьте пончики сначала той стороной, который лежал на доске, советует "Высокий замок".

Также не давайте пончикам перерастать – так возникает риск, что начинка вытечет чуть ли не при первом контакте с маслом. Они должны быть пышными, но держать форму.

