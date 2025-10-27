Нежные и ароматные рогалики с вареньем станут не просто прекрасным дополнением осеннего чаепития, но и вернут в сладкие и беззаботные воспоминания детства, когда все собирались у бабушки. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию по рецепту с ютуб-канала "Готовить просто".

Как сделать рогалики с вареньем?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 2 чайные ложки сухих дрожжей;
– 50 граммов сахара;
– 500 – 600 граммов муки;
– 2 яйца + 1 для смазки;
– 200 граммов теплого молока;
– 70 граммов масла;
– варенье или повидло.

Приготовление:

  1. Дрожжи разводим в молоке. Добавляем соль и сахар, а еще 100 – граммов муки. Хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут.
  2. Добавляем 50 граммов сахара, перемешиваем.
  3. Добавляем 2 яйца, растопленное масло и остальную муку. Замешиваем тесто.
  4. Разделяем тесто на 2 части, одну накрываем полотенцем или пленкой.
  5. Другую раскатываем в круг, нарезаем треугольничками, выкладываем варенье и формируем рогалики.
  6. Смазываем рогалики яйцом и выпекаем 30 – 35 минут при 180 градусов.

А еще вам стоит попробовать рецепт старинных рогаликов на смальце, рецептом которых поделилась любимая Лилия Цвит.

