Нежные и ароматные рогалики с вареньем станут не просто прекрасным дополнением осеннего чаепития, но и вернут в сладкие и беззаботные воспоминания детства, когда все собирались у бабушки. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию по рецепту с ютуб-канала "Готовить просто".
Как сделать рогалики с вареньем?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 чайные ложки сухих дрожжей;
– 50 граммов сахара;
– 500 – 600 граммов муки;
– 2 яйца + 1 для смазки;
– 200 граммов теплого молока;
– 70 граммов масла;
– варенье или повидло.
Приготовление:
- Дрожжи разводим в молоке. Добавляем соль и сахар, а еще 100 – граммов муки. Хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут.
- Добавляем 50 граммов сахара, перемешиваем.
- Добавляем 2 яйца, растопленное масло и остальную муку. Замешиваем тесто.
- Разделяем тесто на 2 части, одну накрываем полотенцем или пленкой.
- Другую раскатываем в круг, нарезаем треугольничками, выкладываем варенье и формируем рогалики.
- Смазываем рогалики яйцом и выпекаем 30 – 35 минут при 180 градусов.
