Нежные и ароматные рогалики с вареньем станут не просто прекрасным дополнением осеннего чаепития, но и вернут в сладкие и беззаботные воспоминания детства, когда все собирались у бабушки. 24 Канал предлагает окунуться в ностальгию по рецепту с ютуб-канала "Готовить просто".

К теме Будут такими же вкусными, как у бабушки: 3 рецепта идеального теста для вареников

Как сделать рогалики с вареньем?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сухих дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 500 – 600 граммов муки;

– 2 яйца + 1 для смазки;

– 200 граммов теплого молока;

– 70 граммов масла;

– варенье или повидло.

Приготовление:

Дрожжи разводим в молоке. Добавляем соль и сахар, а еще 100 – граммов муки. Хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 30 минут. Добавляем 50 граммов сахара, перемешиваем. Добавляем 2 яйца, растопленное масло и остальную муку. Замешиваем тесто. Разделяем тесто на 2 части, одну накрываем полотенцем или пленкой. Другую раскатываем в круг, нарезаем треугольничками, выкладываем варенье и формируем рогалики. Смазываем рогалики яйцом и выпекаем 30 – 35 минут при 180 градусов.

А еще вам стоит попробовать рецепт старинных рогаликов на смальце, рецептом которых поделилась любимая Лилия Цвит.

Что вкусненького испечь?