Ніжні та ароматні рогалики з варенням стануть не просто чудовим доповненням осіннього чаювання, а й повернуть у солодкі й безтурботні спогади дитинства, коли всі збиралися у бабусі. 24 Канал пропонує поринути у ностальгію за рецептом з ютуб-каналу "Готувати просто".
Як зробити рогалики з варенням?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки сухих дріжджів;
– 50 грамів цукру;
– 500 – 600 грамів борошна;
– 2 яйця + 1 для змащення;
– 200 грамів теплого молока;
– 70 грамів масла;
– варення або повидло.
Приготування:
- Дріжджі розводимо у молоці. Додаємо сіль та цукор, а ще 100 – грамів борошна. Добре перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин.
- Додаємо 50 грамів цукру, перемішуємо.
- Додаємо 2 яйця, розтоплене масло та решту борошна. Замішуємо тісто.
- Розділяємо тісто на 2 частини, одну накриваємо рушником або плівкою.
- Іншу розкатуємо в круг, нарізаємо трикутничками, викладаємо варення та формуємо рогалики.
- Змащуємо рогалики яйцем та випікаємо 30 – 35 хвилин при 180 градусів.
