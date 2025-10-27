Ніжні та ароматні рогалики з варенням стануть не просто чудовим доповненням осіннього чаювання, а й повернуть у солодкі й безтурботні спогади дитинства, коли всі збиралися у бабусі. 24 Канал пропонує поринути у ностальгію за рецептом з ютуб-каналу "Готувати просто".

Як зробити рогалики з варенням?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 чайні ложки сухих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 500 – 600 грамів борошна;

– 2 яйця + 1 для змащення;

– 200 грамів теплого молока;

– 70 грамів масла;

– варення або повидло.

Приготування:

Дріжджі розводимо у молоці. Додаємо сіль та цукор, а ще 100 – грамів борошна. Добре перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Додаємо 50 грамів цукру, перемішуємо. Додаємо 2 яйця, розтоплене масло та решту борошна. Замішуємо тісто. Розділяємо тісто на 2 частини, одну накриваємо рушником або плівкою. Іншу розкатуємо в круг, нарізаємо трикутничками, викладаємо варення та формуємо рогалики. Змащуємо рогалики яйцем та випікаємо 30 – 35 хвилин при 180 градусів.

