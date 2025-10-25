Лічені хвилини – і страва наче з дорогого ресторану вже на вашому столі. Це фантазія, якщо знати цікаві рецепти, якими пишаються досвідчені господині, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати рулетики з куркою та кунжутом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів листкового тіста;

– 450 грамів курячого філе;

– 100 грамів кунжуту;

– сіль та перець до смаку;

– 30 грамів зелені.

Приготування:

Розкачайте тісто у тонкий пласт. Куряче філе злегка відбийте кухонним молоточком, приправте сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Викладіть підготовлене філе на тісто, додайте нарізану зелень. Акуратно скрутіть рулет і наріжте його на порційні шматочки. Кожен шматок посипте кунжутом для апетитної скоринки. Випікайте при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин до золотистого кольору.

