Хек продається у замороженому вигляді, тож важливо правильно його підготувати, інакше риба просто розлізеться. Спершу хека треба поставити у холодильник, і лише потім – виставляти на кімнатну температуру. А потім залишається лише посмажити рибку, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Cookpad.
Читайте також 10 хвилин – вся сімʼя просить готувати тільки їх: швидкі пиріжки на кефірі
Як смачно посмажити хека?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 хеки;
– 1,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка гірчиці з медом і корицею;
– 1 столова ложка кунжуту;
– борошно для панірування;
– олія для смаження.
Приготування:
- Рибу ретельно очистіть від луски, плавників і чорної плівки.
- Промийте хек під проточною водою та наріжте порційними шматочками завширшки приблизно 1,5 – 2 сантиметри.
- Додайте до риби сіль, лимонний сік, гірчицю та дрібку кориці.
- Всипте кунжут і добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Залиште рибу маринуватися на 30 – 60 хвилин.
- Кожен шматочок обваляйте в пшеничному борошні.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте хек з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
А ще вам може сподобатися смажений хек з цибулею з TikTok cook_with_alina_.
Що цікавого можна приготувати?
Якщо не хочеться додавати собі турбот, то можна посмажити баклажани з часником.
Колись це була популярна закуска, яку подавали лише на свята.