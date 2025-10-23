Хек продається у замороженому вигляді, тож важливо правильно його підготувати, інакше риба просто розлізеться. Спершу хека треба поставити у холодильник, і лише потім – виставляти на кімнатну температуру. А потім залишається лише посмажити рибку, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом Cookpad.

Як смачно посмажити хека?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 хеки;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка гірчиці з медом і корицею;

– 1 столова ложка кунжуту;

– борошно для панірування;

– олія для смаження.

Приготування:

Рибу ретельно очистіть від луски, плавників і чорної плівки. Промийте хек під проточною водою та наріжте порційними шматочками завширшки приблизно 1,5 – 2 сантиметри. Додайте до риби сіль, лимонний сік, гірчицю та дрібку кориці. Всипте кунжут і добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залиште рибу маринуватися на 30 – 60 хвилин. Кожен шматочок обваляйте в пшеничному борошні. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте хек з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.

