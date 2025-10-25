Считанные минуты – и блюдо как из дорогого ресторана уже на вашем столе. Это фантазия, если знать интересные рецепты, которыми гордятся опытные хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить рулетики с курицей и кунжутом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов слоеного теста;

– 450 граммов куриного филе;

– 100 граммов кунжута;

– соль и перец по вкусу;

– 30 граммов зелени.

Приготовление:

Раскатайте тесто в тонкий пласт. Куриное филе слегка отбейте кухонным молоточком, приправьте солью, перцем и любимыми специями. Выложите подготовленное филе на тесто, добавьте нарезанную зелень. Аккуратно сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки. Каждый кусок посыпьте кунжутом для аппетитной корочки. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 – 45 минут до золотистого цвета.

