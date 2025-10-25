Считанные минуты – и блюдо как из дорогого ресторана уже на вашем столе. Это фантазия, если знать интересные рецепты, которыми гордятся опытные хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить рулетики с курицей и кунжутом

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 250 граммов слоеного теста;
– 450 граммов куриного филе;
– 100 граммов кунжута;
– соль и перец по вкусу;
– 30 граммов зелени.

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто в тонкий пласт.
  2. Куриное филе слегка отбейте кухонным молоточком, приправьте солью, перцем и любимыми специями.
  3. Выложите подготовленное филе на тесто, добавьте нарезанную зелень. Аккуратно сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки.
  4. Каждый кусок посыпьте кунжутом для аппетитной корочки.
  5. Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 – 45 минут до золотистого цвета.

