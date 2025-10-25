Считанные минуты – и блюдо как из дорогого ресторана уже на вашем столе. Это фантазия, если знать интересные рецепты, которыми гордятся опытные хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Как приготовить рулетики с курицей и кунжутом
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов слоеного теста;
– 450 граммов куриного филе;
– 100 граммов кунжута;
– соль и перец по вкусу;
– 30 граммов зелени.
Приготовление:
- Раскатайте тесто в тонкий пласт.
- Куриное филе слегка отбейте кухонным молоточком, приправьте солью, перцем и любимыми специями.
- Выложите подготовленное филе на тесто, добавьте нарезанную зелень. Аккуратно сверните рулет и нарежьте его на порционные кусочки.
- Каждый кусок посыпьте кунжутом для аппетитной корочки.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 – 45 минут до золотистого цвета.
