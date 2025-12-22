Тістечка "Картопелька" будуть доречними як на святковому столі, так і на затишному родинному бенкеті. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і на вашому столі шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok alin_withkichen.
Як приготувати тістечка "Картопелька"?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
шоколадний бісквіт:
– 6 яєць;
– 180 грамів цукру;
– 100 грамів борошна;
– 50 грамів какао;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
крем:
– 250 грамів густої жирної сметани;
– 200 грамів маскарпоне;
– 120 грамів цукру.
Готуємо легендарні тістечка з 90-х: відео
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром та сіллю до густої піни.
- Сухі інгредієнти змішуємо та поволі всипаємо до яєчної маси.
- Випікаємо 30 – 40 хвилин при 175 градусах.
- Всі інгредієнти для крему змішуємо та збиваємо до стану густої маси.
- Бісквітний корж повністю охолоджуємо та подрібнюємо у крихту. Частину відкладаємо для посипки, решту змішуємо з кремом.
- Перемішуємо, формуємо кульки і обвалюємо в крихті.Ставимо у холодильник на кілька годин.
Як збивати сметану?
Чим жирніша сметана – тим кращим буде ваш крем. Тому найкраще збивати продукт жирністю 25 – 30%, радить Ania Starmach.
А ще сметана повинна бути дуже холодною, тому її потрібно поставити у холодильник заздалегідь. В ідеалі – на 4 – 6 годин.
