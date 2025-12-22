Тістечка "Картопелька" будуть доречними як на святковому столі, так і на затишному родинному бенкеті. Прості інгредієнти, мінімум зусиль – і на вашому столі шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok alin_withkichen.

Як приготувати тістечка "Картопелька"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

шоколадний бісквіт:

– 6 яєць;

– 180 грамів цукру;

– 100 грамів борошна;

– 50 грамів какао;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

крем:

– 250 грамів густої жирної сметани;

– 200 грамів маскарпоне;

– 120 грамів цукру.

Готуємо легендарні тістечка з 90-х: відео

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром та сіллю до густої піни. Сухі інгредієнти змішуємо та поволі всипаємо до яєчної маси. Випікаємо 30 – 40 хвилин при 175 градусах. Всі інгредієнти для крему змішуємо та збиваємо до стану густої маси. Бісквітний корж повністю охолоджуємо та подрібнюємо у крихту. Частину відкладаємо для посипки, решту змішуємо з кремом. Перемішуємо, формуємо кульки і обвалюємо в крихті.Ставимо у холодильник на кілька годин.

Як збивати сметану?

Чим жирніша сметана – тим кращим буде ваш крем. Тому найкраще збивати продукт жирністю 25 – 30%, радить Ania Starmach.

А ще сметана повинна бути дуже холодною, тому її потрібно поставити у холодильник заздалегідь. В ідеалі – на 4 – 6 годин.

