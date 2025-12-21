Коли мова йде про рибу, важливо обрати спосіб приготування, який підкреслює смак, а не перевантажує його спеціями чи складними техніками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Beszamel. Якщо ви хоч раз спробуєте дорадо у солі – по-іншому вже не захочете її готувати.

Як приготувати дорадо у солі?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пів пучка кропу;

– 3 очищені зубчики часнику;

– 1 кілограм крупної солі;

– морської або кам’яної;

– 4 яєчні білки;

– 1 дорадо;

– 2 сантиметри свіжого кореня імбиру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 органічний лимон;

– 1 чайна ложка сушеного чебрецю;

– пів пучка петрушки.

Оригінальний варіант святкової риби / Фото Unsplash

Приготування:

Духовку розігрійте до 220 градусів у режимі з вентилятором, деко застеліть пергаментним папером. Для соляної скоринки подрібніть кріп і часник у кухонному комбайні, додайте сіль і перемішайте. Яєчні білки збийте до стійких піків, перекладіть у соляну суміш і обережно з’єднайте до однорідності. Рибу ретельно промийте всередині та зовні, обсушіть паперовими рушниками. Імбир очистіть, дрібно натріть і змішайте з оливковою олією, лимон наріжте тонкими скибочками. Отриманою імбирно-оливковою сумішшю змастіть рибу зовні й усередині, після чого начиніть її лимоном, чебрецем і петрушкою. На деко викладіть приблизно третину соляної маси, зверху перекладіть рибу й повністю накрийте рештою суміші, щільно притискаючи її руками. Запікайте у добре розігрітій духовці 25 – 30 хвилин. Готову рибу дістаньте з духовки, дайте постояти кілька хвилин, після чого обережно розбийте соляну скоринку, зніміть її й подавайте рибу з легким салатом або свіжими овочами.

Як вибрати дорадо?

Свіжа риба має яскраві, чисті та блискучі очі – чорні або прозорі, пише Spoon. Тіло – тверде та пружне.

Якщо натискання пальцем залишить вм'ятину – риба вже не свіжа. Це один з головних сигналів, коли треба продовжити пошук продукту.

