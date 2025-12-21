Когда речь идет о рыбе, важно выбрать способ приготовления, который подчеркивает вкус, а не перегружает его специями или сложными техниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Если вы хоть раз попробуете дорадо в соли – по-другому уже не захотите ее готовить.

Как приготовить дорадо в соли?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– полпучка укропа;

– 3 очищенные зубчики чеснока;

– 1 килограмм крупной соли;

– морской или каменной;

– 4 яичных белка;

– 1 дорадо;

– 2 сантиметра свежего корня имбиря;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 органический лимон;

– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;

– пол пучка петрушки.

Оригинальный вариант праздничной рыбы / Фото Unsplash

Приготовление:

Духовку разогрейте до 220 градусов в режиме с вентилятором, противень застелите пергаментной бумагой. Для соляной корочки измельчите укроп и чеснок в кухонном комбайне, добавьте соль и перемешайте. Яичные белки взбейте до устойчивых пиков, переложите в соляную смесь и осторожно соедините до однородности. Рыбу тщательно промойте внутри и снаружи, обсушите бумажными полотенцами. Имбирь очистите, мелко натрите и смешайте с оливковым маслом, лимон нарежьте тонкими ломтиками. Полученной имбирно-оливковой смесью смажьте рыбу снаружи и внутри, после чего начините ее лимоном, тимьяном и петрушкой. На противень выложите примерно треть соляной массы, сверху переложите рыбу и полностью накройте остальной смесью, плотно прижимая ее руками. Запекайте в хорошо разогретой духовке 25 – 30 минут. Готовую рыбу достаньте из духовки, дайте постоять несколько минут, после чего осторожно разбейте соляную корочку, снимите ее и подавайте рыбу с легким салатом или свежими овощами.

Как выбрать дорадо?

Свежая рыба имеет яркие, чистые и блестящие глаза – черные или прозрачные, пишет Spoon. Тело – твердое и упругое.

Если нажатие пальцем оставит вмятину – рыба уже не свежая. Это один из главных сигналов, когда надо продолжить поиск продукта.

