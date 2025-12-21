Когда речь идет о рыбе, важно выбрать способ приготовления, который подчеркивает вкус, а не перегружает его специями или сложными техниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Если вы хоть раз попробуете дорадо в соли – по-другому уже не захотите ее готовить.
Как приготовить дорадо в соли?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– полпучка укропа;
– 3 очищенные зубчики чеснока;
– 1 килограмм крупной соли;
– морской или каменной;
– 4 яичных белка;
– 1 дорадо;
– 2 сантиметра свежего корня имбиря;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 органический лимон;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
– пол пучка петрушки.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 220 градусов в режиме с вентилятором, противень застелите пергаментной бумагой.
- Для соляной корочки измельчите укроп и чеснок в кухонном комбайне, добавьте соль и перемешайте.
- Яичные белки взбейте до устойчивых пиков, переложите в соляную смесь и осторожно соедините до однородности. Рыбу тщательно промойте внутри и снаружи, обсушите бумажными полотенцами. Имбирь очистите, мелко натрите и смешайте с оливковым маслом, лимон нарежьте тонкими ломтиками.
- Полученной имбирно-оливковой смесью смажьте рыбу снаружи и внутри, после чего начините ее лимоном, тимьяном и петрушкой. На противень выложите примерно треть соляной массы, сверху переложите рыбу и полностью накройте остальной смесью, плотно прижимая ее руками.
- Запекайте в хорошо разогретой духовке 25 – 30 минут. Готовую рыбу достаньте из духовки, дайте постоять несколько минут, после чего осторожно разбейте соляную корочку, снимите ее и подавайте рыбу с легким салатом или свежими овощами.
Как выбрать дорадо?
Свежая рыба имеет яркие, чистые и блестящие глаза – черные или прозрачные, пишет Spoon. Тело – твердое и упругое.
Если нажатие пальцем оставит вмятину – рыба уже не свежая. Это один из главных сигналов, когда надо продолжить поиск продукта.
