Все новое – это удачно усовершенствованное старое. "Шуба" – это любимица поколений, но пришло время подавать ее в новом формате, советует 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить "Шубу" по-новому на новогодний стол?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареные картофелины;

– 1 банка шпрот;

– 1 луковица;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 2 вареные морковки;

– 3 соленых огурца;

– 4 вареных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 вареная свекла;

– 2 зубчика чеснока;

– майонез по вкусу;

– консервированная кукуруза для декора.

Праздничное настроение без усилий / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Картофель варим в мундирах. Ставим кольцо на тарелку и натираем картофель на дно, утрамбовываем и смазываем майонезом. Вторым слоем выкладываем шпроты, перед этим нужно аккуратно размять их вилкой. Лук нарезаем кубиками, солим, разминаем и оставляем на 5 минут. Выкладываем в кольцо и смазываем майонезом. Далее выкладываем слоями тертую морковь, нарезанные кубиками соленые огурцы и натертые яйца, легко перемазываем майонезом. Верхний слой – тертую свеклу. Украшаем консервированной кукурузой. Ставим в холодильник, чтобы салат хорошо пропитался.

Чем еще можно заменить сельдь?

Шпроты могут показаться слишком простым вариантом, но и здесь есть выход. Копченая скумбрия станет отличной альтернативой, подсказывает Moje gotowanie.

Лучше выбирать скумбрию холодного копчения, но внимательно проверьте свежесть рыбы. Покупайте такую продукцию только в тех точках, в качестве товара которых вы уверены.

