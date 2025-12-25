Все новое – это удачно усовершенствованное старое. "Шуба" – это любимица поколений, но пришло время подавать ее в новом формате, советует 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как приготовить "Шубу" по-новому на новогодний стол?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареные картофелины;
– 1 банка шпрот;
– 1 луковица;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 вареные морковки;
– 3 соленых огурца;
– 4 вареных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 1 вареная свекла;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез по вкусу;
– консервированная кукуруза для декора.
Праздничное настроение без усилий / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Картофель варим в мундирах. Ставим кольцо на тарелку и натираем картофель на дно, утрамбовываем и смазываем майонезом.
- Вторым слоем выкладываем шпроты, перед этим нужно аккуратно размять их вилкой.
- Лук нарезаем кубиками, солим, разминаем и оставляем на 5 минут. Выкладываем в кольцо и смазываем майонезом.
- Далее выкладываем слоями тертую морковь, нарезанные кубиками соленые огурцы и натертые яйца, легко перемазываем майонезом.
- Верхний слой – тертую свеклу. Украшаем консервированной кукурузой. Ставим в холодильник, чтобы салат хорошо пропитался.
Чем еще можно заменить сельдь?
Шпроты могут показаться слишком простым вариантом, но и здесь есть выход. Копченая скумбрия станет отличной альтернативой, подсказывает Moje gotowanie.
Лучше выбирать скумбрию холодного копчения, но внимательно проверьте свежесть рыбы. Покупайте такую продукцию только в тех точках, в качестве товара которых вы уверены.
Какие рецепты пригодятся?
