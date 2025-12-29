Такая закуска сытная, яркая и ее можно приготовить заблаговременно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Foodblog_yarina.

Именно поэтому ее часто выбирают на Новый год, когда хочется совместить классику и не стоять на кухне лишнее время.

Как приготовить печеночные блины?

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов печени;

– 2 яйца;

– 200 миллилитров молока;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– любимые специи по вкусу;

– 120 граммов лука;

– 120 граммов моркови;

– майонез по вкусу;

– сливочный или плавленый сыр по вкусу;

– чеснок по вкусу.

Приготовление:

Печень вместе с яйцами и молоком перебейте блендером до однородной массы, добавьте соль, перец и специи, влейте растительное масло и еще раз перемешайте. Всыпьте муку и замесите гладкое тесто без комочков. На хорошо разогретой сковороде жарьте печеночные блины на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны до румяности. Для начинки лук мелко нарежьте, морковь натрите и обжарьте на сковороде до мягкости, после чего добавьте майонез, сыр, измельченный чеснок, соль и перец и тщательно перемешайте до кремовой консистенции. На готовые блины равномерно выложите начинку, плотно закрутите в рулеты и перед подачей разрежьте каждый на две части.

Какая печень лучше подходит?

Для этого блюда лучше всего подходит куриная или говяжья печень, сообщает Shuba. Можно также выбрать и свиную, но ее надо вымочить, чтобы избежать горечи.

Любую печень необходимо хорошо очистить от пленки, чтобы блины были гладкими. А еще можно замочить ее в молоке – так она получится особенно нежной.

