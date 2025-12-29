Закуски – это возможность удивить, а селедка – шанс покорить. Если правильно совместить даже самые простые ингредиенты, то на вашем столе окажется шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка".

Как приготовить оригинальную закуску с селедкой?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 10 граммов укропа;
– 4 вареных яйца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 красный лук;
– горчица в зернах по вкусу.

Закуска с селедкой

Идея, которую стоит попробовать / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Картофель варим, переминаем в пюре, добавляем масло, немного масла, солим и перчим.
  2. Противень застилаем пергаментом. Из картофельной массы делаем шарики и слегка прижимаем их стаканом.
  3. Выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах.
  4. Яйца нарезаем кубиками, добавляем измельченный укроп и майонез, можно посолить.
  5. Выкладываем начинку на картофельную основу.
  6. Сверху выкладываем кусочки сельди, полукольца красного лука и щепотку горчицы в зернах.

На что обращать внимание при покупке сельди?

Главный сигнал – цвет жидкости. Он должен быть абсолютно прозрачным, не мутным, подсказывает Przyslij przepis.

Также надо хорошо присмотреться к цвету филе. Если есть малейший намек на желтизну, то лучше выбрать другой продукт.

