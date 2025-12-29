Закуски – это возможность удивить, а селедка – шанс покорить. Если правильно совместить даже самые простые ингредиенты, то на вашем столе окажется шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка".

Как приготовить оригинальную закуску с селедкой?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 10 граммов укропа;

– 4 вареных яйца;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 1 красный лук;

– горчица в зернах по вкусу.

Идея, которую стоит попробовать / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Картофель варим, переминаем в пюре, добавляем масло, немного масла, солим и перчим. Противень застилаем пергаментом. Из картофельной массы делаем шарики и слегка прижимаем их стаканом. Выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах. Яйца нарезаем кубиками, добавляем измельченный укроп и майонез, можно посолить. Выкладываем начинку на картофельную основу. Сверху выкладываем кусочки сельди, полукольца красного лука и щепотку горчицы в зернах.

На что обращать внимание при покупке сельди?

Главный сигнал – цвет жидкости. Он должен быть абсолютно прозрачным, не мутным, подсказывает Przyslij przepis.

Также надо хорошо присмотреться к цвету филе. Если есть малейший намек на желтизну, то лучше выбрать другой продукт.

