Закуски – це можливість здивувати, а оселедець – шанс підкорити. Якщо правильно поєднати навіть найпростіші інгредієнти, то на вашому столі опиниться шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Як приготувати оригінальну закуску з оселедцем?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 картоплини;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка олії;
– 10 грамів кропу;
– 4 варені яйця;
– 3 столові ложки майонезу;
– 1 червона цибуля;
– гірчиця в зернах до смаку.

Закуска з оселедцем

Ідея, яку варто спробувати / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Картоплю варимо, переминаємо в пюре, додаємо масло, трішки олії, солимо та перчимо.
  2. Деко застеляємо пергаментом. З картопляної маси робимо кульки та злегка притискаємо їх стаканом.
  3. Випікаємо 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
  4. Яйця нарізаємо кубиками, додаємо подрібнений кріп та майонез, можна посолити.
  5. Викладаємо начинку на картопляну основу.
  6. Зверху викладаємо шматочки оселедця, півкільця червоної цибулі та дрібку гірчиці в зернах.

На що звертати увагу при купівлі оселедця?

Головний сигнал – колір рідини. Він повинен бути абсолютно прозорим, не каламутним, підказує Przyslij przepis.

Також треба добре придивитися до кольору філе. Якщо є найменший натяк на жовтизну, то краще обрати інший продукт.

Що цікавого приготувати до свята?