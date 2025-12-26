Особливі салати, які миттю зникнуть зі столу необов'язково мають готуватися з дорогих продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рrzyslij przepis. Варто просто подивитися на звичні інгредієнти інакше – у новому форматі.

Як приготувати салат шарами на Новий рік?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу зі свинини або суміші свинини та яловичини;

– 1 середня цибулина;

– 1 яйце;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– 30 грамів діжонської гірчиці;

– рослинна олія для смаження;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– солодка паприка або свіжі трави до смаку.

Смачно і без зайвих зусиль / Фото Przyslij przepis

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте, перекладіть на сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте до прозорості, після чого зніміть з вогню й дайте охолонути. Фарш викладіть у велику миску, додайте яйце, 30 грамів панірувальних сухарів, охолоджену цибулю та діжонську гірчицю. Приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням додайте дрібку солодкої паприки або подрібнені свіжі трави. Усі інгредієнти обережно перемішайте, не вимішуючи занадто довго, щоб маса залишалася ніжною й повітряною. Сформуйте котлети бажаного розміру та товщини, після чого обваляйте кожну в решті панірувальних сухарів. Сковороду добре розігрійте на середньому вогні з невеликою кількістю олії та викладіть котлети. Смажте їх по 4 – 5 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки й соковитої серединки. Готові котлети перекладіть на тарілку, накрийте фольгою або дайте постояти кілька хвилин перед подачею, щоб м’ясний сік рівномірно розподілився.

Як зберігати паніровочні сухарі?

Найкраще пересипати їх у скляну тару або паперовий пакет і щільно закрити. Так усередину точно не потраплять комахи та сторонні домішки, яким точно не місце у вашій їжі, пише Апостроф.

Тримайте посуд з сухарями подалі від вологи – це найбільший ворог при зберіганні цього інгредієнта.

