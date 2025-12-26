Особые салаты, которые мигом исчезнут со стола необязательно должны готовиться из дорогих продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рrzyslij przepis. Стоит просто посмотреть на привычные ингредиенты иначе – в новом формате.

К теме Салаты на Новый год 2026: здесь найдутся рецепты на любой вкус

Как приготовить салат слоями на Новый год?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов фарша из свинины или смеси свинины и говядины;

– 1 средняя луковица;

– 1 яйцо;

– 50 граммов панировочных сухарей;

– 30 граммов дижонской горчицы;

– растительное масло для жарки;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– сладкая паприка или свежие травы по вкусу.

Вкусно и без лишних усилий / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

Лук мелко нарежьте, переложите на сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до прозрачности, после чего снимите с огня и дайте остыть. Фарш выложите в большую миску, добавьте яйцо, 30 граммов панировочных сухарей, охлажденный лук и дижонскую горчицу. Приправьте солью, черным перцем и по желанию добавьте щепотку сладкой паприки или измельченные свежие травы. Все ингредиенты осторожно перемешайте, не вымешивая слишком долго, чтобы масса оставалась нежной и воздушной. Сформируйте котлеты желаемого размера и толщины, после чего обваляйте каждую в оставшихся панировочных сухарях. Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне с небольшим количеством масла и выложите котлеты. Жарьте их по 4 – 5 минут с каждой стороны до румяной корочки и сочной серединки. Готовые котлеты переложите на тарелку, накройте фольгой или дайте постоять несколько минут перед подачей, чтобы мясной сок равномерно распределился.

Как хранить панировочные сухари?

Лучше всего пересыпать их в стеклянную тару или бумажный пакет и плотно закрыть. Так внутрь точно не попадут насекомые и посторонние примеси, которым точно не место в вашей еде, пишет Апостроф.

Держите посуду с сухарями подальше от влаги – это самый большой враг при хранении этого ингредиента.

Чем удивить на праздник?