Особые салаты, которые мигом исчезнут со стола необязательно должны готовиться из дорогих продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Рrzyslij przepis. Стоит просто посмотреть на привычные ингредиенты иначе – в новом формате.
К теме Салаты на Новый год 2026: здесь найдутся рецепты на любой вкус
Как приготовить салат слоями на Новый год?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов фарша из свинины или смеси свинины и говядины;
– 1 средняя луковица;
– 1 яйцо;
– 50 граммов панировочных сухарей;
– 30 граммов дижонской горчицы;
– растительное масло для жарки;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– сладкая паприка или свежие травы по вкусу.
Вкусно и без лишних усилий / Фото Przyslij przepis
Приготовление:
- Лук мелко нарежьте, переложите на сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте до прозрачности, после чего снимите с огня и дайте остыть.
- Фарш выложите в большую миску, добавьте яйцо, 30 граммов панировочных сухарей, охлажденный лук и дижонскую горчицу.
- Приправьте солью, черным перцем и по желанию добавьте щепотку сладкой паприки или измельченные свежие травы. Все ингредиенты осторожно перемешайте, не вымешивая слишком долго, чтобы масса оставалась нежной и воздушной.
- Сформируйте котлеты желаемого размера и толщины, после чего обваляйте каждую в оставшихся панировочных сухарях. Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне с небольшим количеством масла и выложите котлеты.
- Жарьте их по 4 – 5 минут с каждой стороны до румяной корочки и сочной серединки.
- Готовые котлеты переложите на тарелку, накройте фольгой или дайте постоять несколько минут перед подачей, чтобы мясной сок равномерно распределился.
Как хранить панировочные сухари?
Лучше всего пересыпать их в стеклянную тару или бумажный пакет и плотно закрыть. Так внутрь точно не попадут насекомые и посторонние примеси, которым точно не место в вашей еде, пишет Апостроф.
Держите посуду с сухарями подальше от влаги – это самый большой враг при хранении этого ингредиента.
