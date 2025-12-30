Звичні та доступні продукти, небагато часу – і на столі вже з'являється святкова страва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Гості потягнуться до цієї закуски одразу, як сядуть за стіл!

Як приготувати фаршировані яйця?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 курячих яєць;

– 200 грамів курячої печінки;

– 5 середніх печериць;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 1 маленька цибулина;

– 1 столова ложка вершків;

– 1 пучок свіжої петрушки;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка тертого хрону;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль та перець до смаку.

Така смакота сподобається всім / Фото przyslij przepis

Приготування:

Яйця відваріть круто, повністю охолодіть, очистіть від шкаралупи та відкладіть. Цибулю почистьте, дрібно наріжте кубиками й обсмажте на рослинній олії до м’якості та легкого золотистого кольору. Курячу печінку промийте, обсушіть, зніміть плівки, додайте до цибулі й тушкуйте під кришкою кілька хвилин, доки вона стане м’якою. Готову масу охолодіть, перекладіть у миску та перебийте блендером разом із вершками до однорідної кремової консистенції. Гриби помийте, за потреби очистіть, дрібно наріжте й обсмажте на сковороді на залишках олії, злегка посоліть, дайте повністю охолонути та додайте до печінкової маси. Половину пучка петрушки дрібно наріжте й додайте до начинки разом із гірчицею, білим перцем і сіллю, ретельно перемішайте. Яйця розріжте уздовж навпіл, жовтки обережно вийміть, один залиште для оздоблення, решту протріть через дрібне сито безпосередньо в начинку та ще раз добре вимішайте. Готовою масою наповніть половинки білків і викладіть їх на тарілку. Майонез з’єднайте з тертим хроном, перекладіть у кондитерський мішок із фігурною насадкою та акуратно прикрасьте фаршировані яйця, після чого посипте зверху відкладеним жовтком, також протертим через сито. Завершіть страву листям петрушки та подавайте охолодженою.

Які яйця краще обрати для фарширування?

Для фарширування варто обирати яйця середнього розміру з білою, повідомляє Food net work. Вони мають міцніший білок, тому менший ризик, що вони будуть "розпадатися" під час чищення.

Великі яйця краще не брати. В них доведеться викладати багато начинки, тому смак вийде занадто концентрованим.

