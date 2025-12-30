Звичні та доступні продукти, небагато часу – і на столі вже з'являється святкова страва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Przyslij przepis. Гості потягнуться до цієї закуски одразу, як сядуть за стіл!
Цікаво Вогняний Кінь буде задоволений: запікаємо найніжнішу качку у світі за старовинним рецептом
Як приготувати фаршировані яйця?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 10 курячих яєць;
– 200 грамів курячої печінки;
– 5 середніх печериць;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 1 маленька цибулина;
– 1 столова ложка вершків;
– 1 пучок свіжої петрушки;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка тертого хрону;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Така смакота сподобається всім / Фото przyslij przepis
Приготування:
- Яйця відваріть круто, повністю охолодіть, очистіть від шкаралупи та відкладіть.
- Цибулю почистьте, дрібно наріжте кубиками й обсмажте на рослинній олії до м’якості та легкого золотистого кольору.
- Курячу печінку промийте, обсушіть, зніміть плівки, додайте до цибулі й тушкуйте під кришкою кілька хвилин, доки вона стане м’якою. Готову масу охолодіть, перекладіть у миску та перебийте блендером разом із вершками до однорідної кремової консистенції.
- Гриби помийте, за потреби очистіть, дрібно наріжте й обсмажте на сковороді на залишках олії, злегка посоліть, дайте повністю охолонути та додайте до печінкової маси.
- Половину пучка петрушки дрібно наріжте й додайте до начинки разом із гірчицею, білим перцем і сіллю, ретельно перемішайте.
- Яйця розріжте уздовж навпіл, жовтки обережно вийміть, один залиште для оздоблення, решту протріть через дрібне сито безпосередньо в начинку та ще раз добре вимішайте.
- Готовою масою наповніть половинки білків і викладіть їх на тарілку.
- Майонез з’єднайте з тертим хроном, перекладіть у кондитерський мішок із фігурною насадкою та акуратно прикрасьте фаршировані яйця, після чого посипте зверху відкладеним жовтком, також протертим через сито.
- Завершіть страву листям петрушки та подавайте охолодженою.
Які яйця краще обрати для фарширування?
Для фарширування варто обирати яйця середнього розміру з білою, повідомляє Food net work. Вони мають міцніший білок, тому менший ризик, що вони будуть "розпадатися" під час чищення.
Великі яйця краще не брати. В них доведеться викладати багато начинки, тому смак вийде занадто концентрованим.
Що приготувати на святковий стіл?
Зберігайте цю добірку салатів – і перед святом не матимете жодних турбот.
А ще вам точно сподобаються "пінгвіни" – оригінальний шедевр з дешевих інгредієнтів.