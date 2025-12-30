Привычные и доступные продукты, немного времени – и на столе уже появляется праздничное блюдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Przyslij przepis. Гости потянутся к этой закуске сразу, как сядут за стол!

Как приготовить фаршированные яйца?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 10 куриных яиц;

– 200 граммов куриной печени;

– 5 средних шампиньонов;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1 маленькая луковица;

– 1 столовая ложка сливок;

– 1 пучок свежей петрушки;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 чайная ложка тертого хрена;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Такая вкуснятина понравится всем / Фото przyslij przepis

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, полностью охладите, очистите от скорлупы и отложите. Лук почистите, мелко нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Куриную печень промойте, обсушите, снимите пленки, добавьте к луку и тушите под крышкой несколько минут, пока она станет мягкой. Готовую массу охладите, переложите в миску и перебейте блендером вместе со сливками до однородной кремовой консистенции. Грибы помойте, при необходимости очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде на остатках масла, слегка посолите, дайте полностью остыть и добавьте к печеночной массе. Половину пучка петрушки мелко нарежьте и добавьте к начинке вместе с горчицей, белым перцем и солью, тщательно перемешайте. Яйца разрежьте вдоль пополам, желтки осторожно выньте, один оставьте для украшения, остальные протрите через мелкое сито непосредственно в начинку и еще раз хорошо вымешайте. Готовой массой наполните половинки белков и выложите их на тарелку. Майонез соедините с тертым хреном, переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и аккуратно украсьте фаршированные яйца, после чего посыпьте сверху отложенным желтком, также протертым через сито. Завершите блюдо листьями петрушки и подавайте охлажденным.

Какие яйца лучше выбрать для фаршировки?

Для фаршировки стоит выбирать яйца среднего размера с белой, сообщает Food net work. Они имеют более крепкий белок, поэтому меньший риск, что они будут "распадаться" во время чистки.

Большие яйца лучше не брать. В них придется выкладывать много начинки, поэтому вкус получится слишком концентрированным.

Что приготовить на праздничный стол?