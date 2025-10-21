Працювати кухарем на станції Вернадського може бути цікаво, але потрібно бути готовим до деяких викликів, які супроводжуватимуть буденність. Як це – працювати полярним кухарем, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Національного антарктичного наукового центру.
Яке життя у кухаря на станції "Вернадського"?
Отримати цю роботу можуть лише професіонали, адже потрібно не лише готувати, а й планувати меню і раціон. Працювати потрібно кожного дня, окрім неділі, але є можливість довше поспати – члени команди готують собі сніданок самостійно.
На обід кухар повинен подати суп, основну страву, гарнір, салат, узвар, на вечерю – те ж, але без супу.
Антарктида – це заповідник, тому готувати місцевих тварин не можна / Фото AntarcticCenter
Полярники можуть поласувати морозивом, а ще на станції чимало шоколаду. На Дні народження кухар випікає торт, і зрідка тішить команду піцою, бургерами та іншими улюбленими стравами.
Фрукти, овочі та зелень привозять раз на рік, тому зазвичай все зберігається у замороженому або консервованому вигляді.
Що стосується перекусів, то для команди є декілька холодильників з їжею, яку не з'їдають одразу, та інші продукти, тож кожен може пости у зручний для себе час.
Уся техніка на станції "Вернадського" працює від дизель-генератора, тож умови роботи такі ж, як на звичайній кухні. Однак є нюанси через зберігання продуктів: наприклад, жовтки після розморожування стають дуже густими, тому збивати їх доводиться довше.
Яка заготовка була б корисною полярникам?
Лимони – це фрукт, який постійно є на станції, їх часто пересипають цукром.
А також можна їх засолити – це продовжує їх термін зберігання та дозволяє надавати стравам особливого смаку.