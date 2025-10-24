Сир – це продукт, який дітям дають в усьому світі. Як підійти до цього процесу творчо 24 Каналу розповіла Міжнародна сирна експертка Оксана Чернова.

Які сири можна давати дітям?

В Італії дітям в школах дають Парміджано Реджано, у Франції – камамбер, адже він корисний для травлення, а в Іспанії – Манчего, який покращує когнітивні здібності.

Насправді, досі ведеться багато досліджень, щодо вивчення корисних властивостей сиру, тож попереду точно багато цікавої інформації.



Тож сир може стати чудовим перекусом для дітей, і вводити його в раціон можна набагато легше, ніж насправді здається, – розповіла Оксана Чернова.

З яких сирів найкраще починати?

Спершу варто давати дітям сири без яскравого смаку: молода Гауда, Моцарт, Амадеус, моцарела, бурата або рикота. Смакові рецептори дітей дуже чутливі, надто насичені сорти можуть їх відштовхнути. Гарним рішенням буде подати сир у вигляді посипки: на піцу, у випічку, омлети чи макарони.

Також гарним рішенням буде додати елемент гри. Наприклад, тверді сири мають кристалики тирозину, які не лише приносять задоволення, а й допомагають виробленню гормону щастя. Тому можете влаштувати "полювання на кристалики". Або ж вирізати сир у ланчбокс красивими фігурками – це заохотить дітей до здорової харчової звички без особливих зусиль.

