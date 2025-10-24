Творог – это продукт, который детям дают во всем мире. Как подойти к этому процессу творчески 24 Каналу рассказала Международный сырный эксперт Оксана Чернова.

К теме Останется таким же, как на витрине: как правильно хранить сыр в домашних условиях

Какие сыры можно давать детям?

В Италии детям в школах дают Пармиджано Реджано, во Франции – камамбер, ведь он полезен для пищеварения, а в Испании – Манчего, который улучшает когнитивные способности.

На самом деле, до сих пор ведется много исследований, по изучению полезных свойств сыра, поэтому впереди точно много интересной информации.



Поэтому сыр может стать отличным перекусом для детей, и вводить его в рацион можно гораздо легче, чем на самом деле кажется, – рассказала Оксана Чернова.

С каких сыров лучше всего начинать?

Сперва стоит давать детям сыры без яркого вкуса: молодая Гауда, Моцарт, Амадеус, моцарелла, бурата или рикотта. Вкусовые рецепторы детей очень чувствительны, слишком насыщенные сорта могут их оттолкнуть. Хорошим решением будет подать сыр в виде посыпки: на пиццу, в выпечку, омлеты или макароны.

Также хорошим решением будет добавить элемент игры. Например, твердые сыры имеют кристаллики тирозина, которые не только приносят удовольствие, но и помогают выработке гормона счастья. Поэтому можете устроить "охоту на кристаллики". Или же вырезать сыр в ланчбокс красивыми фигурками – это поощрит детей к здоровой пищевой привычке без особых усилий.

А еще вам может пригодиться информация из TikTok sambir.tm.

Чем вкусненьким порадовать детей?