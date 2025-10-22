Смажені баклажани – чудова нагода додати оригінальності навіть буденним трапезам. А якщо правильно підібрати рецепт, то вони смакуватимуть наче гриби, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смак".

Зверніть увагу!



Баклажани завжди краще вимочувати у підсоленій воді задля видалення гіркоти. Вона відсутня в деяких сортах чи старих плодах, але краще перестрахуватися.

Як посмажити баклажани як гриби?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 яйця;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 40 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку;

– зелень до смаку.

Приготування:

Баклажани миємо, нарізаємо кубиками і замочуємо у підсоленій воді на 15 – 20 хвилин. Зливаємо воду та обсушуємо овоч. Збиваємо яйця, змішуємо з баклажанами, накриваємо плівкою і залишаємо на годину в холодильнику. Цибулю нарізаємо кубиками, часник продавлюємо через прес, разом обсмажуємо на сковороді. Додаємо баклажани, зменшуємо вогонь та готуємо приблизно 20 хвилин. Наприкінці солимо та перчимо. Готову страву посипаємо подрібненою зеленню.

А ще в пригоді може стати рецепт з ютуб-каналу "Готуємо по-домашньому".

Як посмажити баклажани як гриби: відео

