Смажені баклажани – чудова нагода додати оригінальності навіть буденним трапезам. А якщо правильно підібрати рецепт, то вони смакуватимуть наче гриби, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смак".
Зверніть увагу!
Баклажани завжди краще вимочувати у підсоленій воді задля видалення гіркоти. Вона відсутня в деяких сортах чи старих плодах, але краще перестрахуватися.
Як посмажити баклажани як гриби?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 яйця;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Баклажани миємо, нарізаємо кубиками і замочуємо у підсоленій воді на 15 – 20 хвилин. Зливаємо воду та обсушуємо овоч.
- Збиваємо яйця, змішуємо з баклажанами, накриваємо плівкою і залишаємо на годину в холодильнику.
- Цибулю нарізаємо кубиками, часник продавлюємо через прес, разом обсмажуємо на сковороді.
- Додаємо баклажани, зменшуємо вогонь та готуємо приблизно 20 хвилин. Наприкінці солимо та перчимо.
- Готову страву посипаємо подрібненою зеленню.
А ще в пригоді може стати рецепт з ютуб-каналу "Готуємо по-домашньому".
Як посмажити баклажани як гриби: відео
