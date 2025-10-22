Смажені баклажани – чудова нагода додати оригінальності навіть буденним трапезам. А якщо правильно підібрати рецепт, то вони смакуватимуть наче гриби, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смак".

Зверніть увагу!

Баклажани завжди краще вимочувати у підсоленій воді задля видалення гіркоти. Вона відсутня в деяких сортах чи старих плодах, але краще перестрахуватися.

Як посмажити баклажани як гриби?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 яйця;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 40 мілілітрів олії;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку.

Приготування:

  1. Баклажани миємо, нарізаємо кубиками і замочуємо у підсоленій воді на 15 – 20 хвилин. Зливаємо воду та обсушуємо овоч.
  2. Збиваємо яйця, змішуємо з баклажанами, накриваємо плівкою і залишаємо на годину в холодильнику.
  3. Цибулю нарізаємо кубиками, часник продавлюємо через прес, разом обсмажуємо на сковороді.
  4. Додаємо баклажани, зменшуємо вогонь та готуємо приблизно 20 хвилин. Наприкінці солимо та перчимо.
  5. Готову страву посипаємо подрібненою зеленню.

А ще в пригоді може стати рецепт з ютуб-каналу "Готуємо по-домашньому".

Як посмажити баклажани як гриби: відео

