Смажені пиріжки з картоплею – це завжди бажано, смачно та просто. Потрібні найпростіші інгредієнти, щоб поринути у магію минулого. 24 Канал пропонує вирушити у подорож в часі за рецептом порталу Cookpad.

До речі Ідеальний колір та смак: який інгредієнт для дерунів досвідчені господині тримають у секреті

Як зробити смажені пиріжки з картоплею як на базарі?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 800 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 250 мілілітрів окропу;

– 10 грамів сухих швидкодійних дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки олії;

– олія для смаження;

начинка:

– картопля;

– кріп;

– вершкове масло;

– сіль.

Приготування:

Почистіть картоплю, наріжте невеликими кубиками й відваріть до м’якості. З лийте воду, додайте вершкове масло та сіль. Розімніть у пюре, всипте подрібнений кріп, добре перемішайте й залиште охолонути. Тепер тісто. У мисці з теплою водою розчиніть цукор і сіль. В окремій посудині просійте борошно, додайте дріжджі та перемішайте. З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, перемішайте до вбирання вологи. Потім влийте окріп і замісіть м’яке, еластичне тісто, поступово додаючи олію. Вимішуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки тісто не перестане липнути до рук. Поділіть тісто на частини вагою 50 – 60 грамів, розкачайте кожну в коло, покладіть начинку й защипніть краї. На сковороді розігрійте олію (щоб покривала пиріжки наполовину). Викладіть вироби швом донизу й обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки.

А ще вам може стати у пригоді рецепт з ютуб-каналу "Галочка-Кулінарочка".

Що ще смачного приготувати для настрою?