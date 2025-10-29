Смажені пиріжки з картоплею – це завжди бажано, смачно та просто. Потрібні найпростіші інгредієнти, щоб поринути у магію минулого. 24 Канал пропонує вирушити у подорож в часі за рецептом порталу Cookpad.
Як зробити смажені пиріжки з картоплею як на базарі?
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 800 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 250 мілілітрів окропу;
– 10 грамів сухих швидкодійних дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки олії;
– олія для смаження;
начинка:
– картопля;
– кріп;
– вершкове масло;
– сіль.
Приготування:
- Почистіть картоплю, наріжте невеликими кубиками й відваріть до м’якості. З
- лийте воду, додайте вершкове масло та сіль.
- Розімніть у пюре, всипте подрібнений кріп, добре перемішайте й залиште охолонути.
- Тепер тісто. У мисці з теплою водою розчиніть цукор і сіль. В окремій посудині просійте борошно, додайте дріжджі та перемішайте.
- З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, перемішайте до вбирання вологи. Потім влийте окріп і замісіть м’яке, еластичне тісто, поступово додаючи олію.
- Вимішуйте приблизно 10 – 15 хвилин, поки тісто не перестане липнути до рук.
- Поділіть тісто на частини вагою 50 – 60 грамів, розкачайте кожну в коло, покладіть начинку й защипніть краї.
- На сковороді розігрійте олію (щоб покривала пиріжки наполовину).
- Викладіть вироби швом донизу й обсмажуйте з обох боків до рум’яної скоринки.
А ще вам може стати у пригоді рецепт з ютуб-каналу "Галочка-Кулінарочка".
