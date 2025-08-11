Томатна паста пасує до великої кількості страв, особливо – до улюблених макаронів. Якщо знати один простий секрет – її приготування займе лише кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як швидко заготувати томатну пасту?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: півлітрова банка

Інгредієнти:

– 3 кілограми стиглих помідорів;

– сіль до смаку.

Приготування:

Помідори добре помийте та наріжте шматочками. Відділіть томатний сік від зерен блендером, через мʼясорубку або соковижималку. Переливаємо сік у каструлю, ставимо на великий вогонь. Потім опускаємо ополоник в сік та позбуваємося зайвої рідини – так паста буде готова набагато швидше. Розливаємо пасту по стерилізованих банках та закручуємо. Цю пасту можна зберігати без холодильника.

Смачного!

