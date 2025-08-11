Томатна паста пасує до великої кількості страв, особливо – до улюблених макаронів. Якщо знати один простий секрет – її приготування займе лише кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
Як швидко заготувати томатну пасту?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: півлітрова банка
Інгредієнти:
– 3 кілограми стиглих помідорів;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Помідори добре помийте та наріжте шматочками.
- Відділіть томатний сік від зерен блендером, через мʼясорубку або соковижималку.
- Переливаємо сік у каструлю, ставимо на великий вогонь.
- Потім опускаємо ополоник в сік та позбуваємося зайвої рідини – так паста буде готова набагато швидше.
- Розливаємо пасту по стерилізованих банках та закручуємо. Цю пасту можна зберігати без холодильника.
Смачного!
