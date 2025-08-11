Грибы – это настоящий подарок природы, который точно должен быть в ваших запасах. 24 Канал предлагает воспользоваться простым рецептом от портала Lviv.Media и заготовить закуску, которую всегда радушно встречают на столе.
Как замариновать грибы?
- Время: 1 час
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 1 – 1,5 килограмма любых грибов;
– 1,5 литра воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 50 граммов уксуса;
– несколько зубчиков чеснока;
– несколько горошин душистого и черного перца;
– несколько почек гвоздики.
Приготовление:
- Отвариваем грибы, бульон сливаем. Ждем, пока остынут, и перекладываем в стерилизованные банки.
- Кипятим воду, добавляем все ингредиенты для маринада, доводим все вместе до кипения.
- Заливаем банки маринадом и закручиваем.
Приятного аппетита!
А рядом с грибами стоит заготовить любимую кабачковую икру. Это именно та закуска, которая никогда не стоит до следующего сезона.