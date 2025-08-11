Грибы – это настоящий подарок природы, который точно должен быть в ваших запасах. 24 Канал предлагает воспользоваться простым рецептом от портала Lviv.Media и заготовить закуску, которую всегда радушно встречают на столе.

Как замариновать грибы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 1 – 1,5 килограмма любых грибов;

– 1,5 литра воды;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 50 граммов уксуса;

– несколько зубчиков чеснока;

– несколько горошин душистого и черного перца;

– несколько почек гвоздики.

Приготовление:

Отвариваем грибы, бульон сливаем. Ждем, пока остынут, и перекладываем в стерилизованные банки. Кипятим воду, добавляем все ингредиенты для маринада, доводим все вместе до кипения. Заливаем банки маринадом и закручиваем.

Приятного аппетита!

