Готовое угощение украсит различные салаты, дополнит мясные и рыбные блюда, а также станет основным ингредиентом в десертах и пирогах. Рецептом маринованных слив на зиму делится 24 Канал со ссылкой на Колижанка.
Читайте также Идеально на зиму – джем из красной смородины: бабушкин рецепт
Как закрыть маринованные сливы на зиму?
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 4 полулитровые банки
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма слив;
– 750 миллилитров воды;
– 300 граммов сахара;
– 75 миллилитров уксуса 6%;
– 4 лавровых листа;
– 8 штук гвоздики;
– 8 штук перца горошком;
– 1/4 чайной ложки корицы молотой.
Приготовление:
- Промойте плоды и простерилизуйте банки. Тогда плотно уложите сливы в емкости, залейте кипятком и прогрейте под крышкой.
- В это время займитесь маринадом. В кастрюле вскипятите воду с сахаром и корицей. В конце влейте уксус.
- Со слив аккуратно слейте воду. Добавьте горошины перца, гвоздику и лавровый лист. Залейте содержимое горячим маринадом.
- Закройте заготовки крышками, переверните вверх дном, укутайте в полотенце и оставьте до полного остывания.
Готово!
Зимой часто хочется упростить процесс приготовления блюд, поэтому летом делаются заготовки. И одной из самых популярных – является маринованная свёкла. Ее можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты, гарниры и супы.