Готове частування прикрасить різні салати, доповнить м'ясні та рибні страви, а також стане основним інгредієнтом в десертах і пирогах. Рецептом маринованих слив на зиму ділиться 24 Канал з посиланням на Коліжанка.
Читайте також Ідеально на зиму – джем з червоної смородини: бабусин рецепт
Як закрити мариновані сливи на зиму?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4 півлітрові банки
Інгредієнти:
– 1,2 кілограма слив;
– 750 мілілітрів води;
– 300 грамів цукру;
– 75 мілілітрів оцту 6%;
– 4 лаврових листки;
– 8 штук гвоздики;
– 8 штук перцю горошком;
– 1/4 чайної ложки кориці молотої.
Приготування:
- Промийте плоди й простерилізуйте банки. Тоді щільно покладіть сливи в місткості, залийте окропом і прогрійте під кришкою.
- В цей час займіться маринадом. У каструлі закип'ятіть воду з цукром і корицею. В кінці влийте оцет.
- Зі слив акуратно злийте воду. Додайте горошини перцю, гвоздику і лаврове листя. Залийте вміст гарячим маринадом.
- Закрийте заготовки кришками, переверніть догори дном, укутайте в рушник і залиште до повного охолодження.
Готово!
Взимку часто хочеться спростити процес приготування страв, тому влітку робляться заготовки. Й однією з найпопулярніших – є маринований буряк. Його можна вживати самостійно або додавати до салатів, гарнірів та супів.